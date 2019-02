Jueces de Master Chef no permitirán errores en la final

Después de un largo camino, esta noche los tres finalistas de MasterChef se enfrentarán por última vez para demostrar quién de ellos es el mejor. Geny, Ismael y Regina son los concursantes que tras 16 capítulos han logrado demostrar sus habilidades en la cocina. Pero aún falta la prueba más difícil para ser el gran ganador.

“Ya no es un reto propiamente, ya es la complexión de todo un proceso de muchos meses de trabajo. Vamos a ver todos esos retos creativos, de campo, propuestas individuales que van a ir evolucionando en un menú que cada participante tiene que hacer para contender por el premio”, adelanta el Chef Herrera, quien asegura que no hay oportunidad para errores.

“Se servirá un menú de cuatro platos: entradas, plato fuerte, postre. Y hay un problema grave ahí porque si uno de estos está mal, pues te baja la calificación y si el otro está más o menos peor”, explica sobre este episodio que podrá verse esta noche a las 20:30 de la noche por Azteca Uno.

Por eso el chef y el resto de los jueces buscan una características básica con los participantes: “Lo primero es la constancia, que no me vengan a decir primero que la entrada está muy buena y luego el plato fuerte está pa’l perro; no sabes cómo me enrabia que hagan eso. Así es que sólo estoy pidiendo que mantengan una constancia en la calidad de los platillos, que todo el menú esté parejo”.

Como es tradición los participantes recibirán la asesoría de un experto en la cocina. “Para esta ocasión está Bruno Oteiza, que junto con Michel Alonso, llegaron a México a encargarse de Pesca, el restaurante de comida española. Los comentarios que hace son muy importantes, acertados y precisos y se establece un dialogo con él y con los demás jueces y creo que vale la pena prestarle atención”, añade.

El Chef Herrera considera que como en las cinco anteriores temporadas, la persona que gane en esta ocasión MasterChef será “el o la concursante que muestre tener una constancia en su cocina y su manera de cocinar. Gana el que siempre mostró tener constancia, disciplina y enfoque, eso es lo que yo estoy buscando aquí”.

El Chef Herrera define a los finalistas

“La señora Geni tiene muy buen nivel, un nivel de comida casera y regional y su paso por el Master Chef le ayudó a pulir esa facción”.

“La niña Regina, como está estudiando, pues trae otra tecnología muy distinta, otra lógica, y le ha servido para presionarla internamente y presionarla internamente y generar platillos más elaborados”.

“Y el Chino (Ismael), es muy interesante porque tiene una cultura de comida oriental desde su casa que la está mezclando con lo que él aprendió en México en la calle”.