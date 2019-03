Julia Roberts vuelve al drama con Regresa a mí

Con el personaje de una madre, que debe lidiar con la adicción a las drogas de su hijo, es como Julia Roberts vuelve al cine con el drama Regresa a mí. Se trata de una producción que la actriz protagoniza junto al joven nominado al Oscar Lucas Hedges, en la que cuenta cómo un joven vuelve a su hogar durante Nochebuena luego de un largo tiempo en rehabilitación por su consumo de sustancias nocivas.

La cinta dirigida por el nominado al Oscar, Peter Hedges, se ubica en un periodo de 24 horas, donde se indaga en la relación que madre e hijo tienen a partir de este problema, pero que también devela verdades sobre la relación entre ambos, algo que la actriz considera una oportunidad para tratar el tema de las drogas desde un nivel íntimo y más humano.

“Creo que para la sociedad en general, no sólo para los padres, la adicción a las drogas está tan generalizada en la cultura estadounidense y ha sido una epidemia durante tanto tiempo que para mí es genial formar parte de algo que la vuelve a introducir en la charla diaria y en nuestras mentes de una manera diferente a la información estadística sosa que lees en el periódico”, afirma Julia Roberts durante una entrevista cedida por la casa productora del filme a El Sol de México.

“Aquí puedes ver el papel que juega entre los integrantes de una familia, a quienes reconoces y con quienes puedes identificarte, bien podrían ser tus vecinos o una niña o un niño con el que vas a la escuela. Lo trae de vuelta a la conciencia de una manera conmovedora, que reconoces como opuesta a la información insípida de una página”, explica sobre Regresa a mí, que llega hoy a salas comerciales.

Aunque tuvo la oportunidad de relacionarse con madres que hayan vivido esta experiencia, la protagonista de Pretty woman prefirió inspirarse en la información que encontró en “foros, artículos y cosas en línea que están destinados muy específicamente a las madres y a la difícil situación que enfrentan con niños con problemas de adicción a las drogas”, dice.

“Revisé muchos documentales increíbles, pero difíciles de ver sobre el uso y abuso de drogas en general. Y, lamentablemente, no hubo escasez de material para investigar antes de filmar”, recuerda Roberts cuyo reciente trabajo, Wonder, también fue sobre una madre que protege a su hijo sobre las burlas que pueda recibir por las cicatrices que tiene en sus rostros desde que nació.

Para la ganadora tres veces del Globo de Oro, el hecho de que esta historia retomara a todos los miembros de una familia en la tragedia de un hijo fue la razón por la que se involucró en el proyecto. “Todos teníamos un gran propósito de servir y muchas veces cuando hay tanta gente en una historia hay dos personas que son críticas y todas los demás son escaparates”.

Parte de su inspiración fue su propia madre, una mujer que por sí sola sacó adelante a la actriz y a otros tres hermanos. “Ciertamente la admiraba muchísimo. Era increíble y una de las cosas más importantes que me ayudó a mí como madre fue un día, cuando mis hijos eran pequeños y me sentía profundamente abrumada con tres pequeños de tres años, me llamó y le dije ‘Dios mío, ¿cómo hacías? ¡Están aquí todo el tiempo!’”, recuerda entre risas.