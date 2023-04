Maribel Guardia se despide su hijo Julián Figueroa y revela las causas de su muerte

En la madrugada de este lunes nos sorprendió la noticia de la muerte del actor y cantante, Julián Figueroa, quien también era hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian.

La noticia se dio a conocer cerca de la 1:00 am, cuando el cantante fue encontrado sin vida en una casa de Jardines del Pedregal, sin embargo no se sabían las causas de su muerte, sólo se supo que no había rastros de violencia.

En un mensaje de su madre, Maribel Guardia publicado esta mañana a través de su cuenta de Instagram, la cantante se muestra triste y reveló las causas de su muerte. Si bien aún faltan estudios más detallados, en primera instancia Figueroa falleció de un infarto agudo.

“Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”.

“Ruego comprensión por el profundo dolor por que estamos pasando, quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía”.

“Gracias infinitas a todos por su comprensión”.

Uno de los últimos trabajos como actor de Julián Figueroa fue su participación en la telenovela “Mi camino es amarte”, en la que interpretó al personaje “Leonardo Santos”.

Julián Figueroa, además de ser compositor y cantante, estudió psicología, solía hablar sobre la importancia de mantener una buena salud mental, incluso compartió una canción que dedicó a su amigo Valente, quien se quitó la vida a los 15 años debido a un trastorno mental.

En una etapa complicada, Julián lidió con la adicción al alcohol. Le sobreviven su esposa Ime Garza y su hijo José Julián Figueroa Garza de 5 años.