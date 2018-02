Julián Gil retoma su carrera en televisión con la telenovela Por amar sin ley

Después de meses de vivir en un constante desgaste emocional debido al pleito que mantiene por la manutención y el derecho a visitar a su hijo Matías, que tuvo con Marjorie de Sousa, Julián Gil retoma su carrera en la televisión con Por amar sin ley.



Julián da vida a Carlos Ibarra, un abogado penalista seguro de sí mismo que siempre busca la forma de ganar, en lo personal y en lo profesional.

“Estoy contento,de alguna manera he podido sacar mi vida adelante”, dijo el actor al agradecer la oportunidad de regresar a la televisión al productor José Alberto Güero Castro, con quien trabaja por segunda ocasión.

“La verdad desde que llegué a México, mi ilusión fue forjarme una carrera y gracias a Dios, Televisa me dio la oportunidad desde hace 9 años. Me siento yo siempre en casa. Nunca me he sentido extranjero. De alguna manera volver a la televisión mexicana a casi un año, siempre es una bendición”.

En entrevista con El Sol de México, Julián explicó cómo se preparó para hacer el papel de un abogado.

“He aprendido mucho, me ha enseñado muchas cosas este personaje. Sí, me he tenido que preparar muchísimo, he leído muchísimo, he investigadoy sobre todo en lo referente a litigar, cuando me toca hacerla de abogado, hago magistralmente una construcción de personajes”, detalló.

“Estoy feliz, luego de tres meses de grabación esto ya es un sueño hecho realidad”, refirió el actor al destacar que uno de los elementos más importantes que tiene la historia es que se tocan casos reales.

“Son historias con las que el televidente de alguna manera se va a identificar, son casos que sí existen y han sido adaptados”.

QUIERE VER A SU HIJO

Aunque durante la entrevista Julián Gil se mantuvo hermético ante las preguntas sobre Marjorie y las novedades del pleito por la manutención de su bebé Matías, ya que está estipulado que tendrá que dar mensualmente el 20% de su salario, ventiló a través de sus redes sociales que no lo dejan ver a su hijo.

Julián había prometido no publicar nada sobre el caso, pero refirió en su cuenta de instagram que alguien le está prohibiendo tener acceso al niño, a quien no ve desde el 27 de enero, cuando cumplió un año de vida.

ABIERTO AL AMOR

Al darle carpetazo a su vida amorosa con Marjorie de Sousa, madre de su pequeño hijo Matías, el actor Julián Gil confirmó que en lo sentimental, “obviamente mi corazón está completamente abierto para amar”, y ahondó en torno al perfil de quien podría ser su nueva pareja.

“La verdad que me quiera y se deje querer, no soy muy exigente en ese sentido, que sea divertida y me de paz, sobre todo paz, la nacionalidad es lo de menos, la verdad que me quiera y me sepa querer”.

Desmintió la supuesta relación con Geraldine Bazán, quien está en trámite de divorcio con Gabriel Soto.

“No, no para nada, es una gran compañera, gran amiga, obviamente compartiendo un gran proyecto como este, son meramente especulaciones y pues nada que ver una cosa con la otra”.





PERFIL CARLOS IBARRA

Hombre en sus treinta, guapo, encantador, vanidoso, seductor y experto en manipulación. Es un abogado penalista muy brillante y seguro de sí. Él es la estrella del bufete rival de Vega. Es muy estratégico, siempre está dispuesto a mover sus fichas antes que los demás. Siempre busca la forma de ganar, en lo personal y en lo profesional. Quiere demostrar su inocencia para recuperar a Alejandra, después de haberle sido infiel con la stripper que amaneció muerta en su habitación de hotel.