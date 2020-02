Julieta Venegas se solidariza con la lucha feminista

Mientras Julieta Venegas ofrecía un concierto íntimo en el Teatro de la Ciudad - Esperanza Iris, a unas cuadras miles de mujeres marchaban pidiendo terminar con la violencia de género. La distancia no fue barrera para que la cantante expresara su apoyo a este movimiento cuando presentó su tema Déjenla dormir, canción que surgió durante su estancia en Argentina, cuando las mujeres tomaron las calles pidiendo despenalizar el aborto.

“Yo he vivido con muchísima alegría el hecho de que las mujeres empecemos a politizarnos más, a salir a la calla a exigir la despenalización del aborto, el fin de la violencia de género, que se sepa que los temas de la mujer son importantes y muy urgentes en nuestro país y en todos los países de Latinoamérica”, dijo la cantante frente a su público.

Venegas se refirió momentos antes a la necesidad de reconstruir una sociedad: “Tenemos que unirnos mucho porque a veces parece que las palabras ya no describen la realidad, lo que dicen los políticos no es la verdad, nos dicen cualquier cosa cuando estamos viendo que la realidad es otra. Nos toca unirnos, comprendernos y no quedarnos dormidas y dormidos; estar todo el día mira alertas y diciendo ‘así no’”.

Julieta Venegas regresó a México para ofrecer un concierto luego de dos años de ausencia. La cantante apareció sobre el escenario a las 21:15 horas cargando unas partituras. Un piano, una guitarra y un cuatro, su afamado acordeón y su característica voz fue todo en lo que se apoyó para ofrecer un show de más de dos horas y 30 canciones.

“Me gusta cantar canciones triste”, confesó ante las risas del público y en medio de la celebración del 14 de febrero. “Ni se imaginan lo que significa para mí esto. Fue un largo camino venir acá a presentar esto a mi tierra”, compartió la cantante que no temió en mostrar su nerviosismo ante el público.

“Este show es una mezcla de canciones que van a conocer y otras no porque son nuevas”, dijo. Y la promesa la cumplió: Ilusiones, Amores platónicos, Debajo de mi lengua y Esta vez fueron los temas que dieron forma a la primera parte del show.

Luego, un ensamble de 13 voces la acompañó para cantar Revolución y su afamada Andar conmigo. El acordeón hizo su aparición con Lento, Oleada, Ese camino y Casa abandonada.

Y así como llegó, Julieta Venegas se despidió en el piano con Limón y sal y De mis pasos, frente a un público que reconoció su compromiso social durante las varias veces que habló sobre los temas de coyuntura, pero también que admiró su voz y carisma de vuelta en México.