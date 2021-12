Kalimba aprovecha su buena racha: después de ganar ¿Quién es la máscara?

Con un tema para el 14 de febrero y el estreno del musical José el soñador, en el que interpreta al Faraón, Kalimba continuará saboreando el triunfo, mientras aguarda que se concrete la gira de OV7 y sigue el recorrido de su Tour 6PM, que arranca en la primera semana de abril.

“Tanto personal como profesionalmente estoy espectacular, gracias a Dios, con mucho equilibrio. En chamba estoy copado, el 10 de febrero próximo inicio José, el soñador. Tengo dos conciertos previos del Tour 6PM que inicia oficialmente en abril. Abro el 2022 con un sencillo para el 14 de febrero, antes de llegar al teatro en febrero con José, el soñador”, detalló Kalimba.

Kalimba como Apache, obtuvo el primer lugar en ¿Quién es la máscara? 2021, el reality que este año fue nominado al Emmy Internacional. “La experiencia fue maravillosa, estoy muy agradecido con la oportunidad, el reality nos hace conocernos y encontrarnos a nosotros mismos, que estamos dentro del personaje. Al final del día es una emisión de talento, de entretenimiento, tienes que salir a cantar, bailar y divertirte con tu show, pero por encima de eso, el personaje que es investigado por los jueces, en este juego de intentar saber quién se encuentra atrás del personaje, es la parte más importante, enamorar al público.

"En mi caso, busqué exprimir, hechos y situaciones que traía dentro de mi ser, por ejemplo la parte amorosa, la divertida, la juguetona, la parte infantil, de las que a veces nos olvidamos y te quedas pensando '¿por qué no soy más como esa persona?', y más cuando recibes una crítica constructiva”.

Uno de sus desafíos fue soportar el peso de su vestuario. “Me ayudó el haber hecho una temporada con el musical Jesucristo súper estrella, más la planeación del Tour de OV7 que se pospuso por la pandemia, traía una rutina de cardio y de cantar y bailar al mismo tiempo; otro punto que me ayudó fue el ensayar las coreografías para mi Tour 6PM, aun así me resultó difícil respirar, mi personaje era sumamente pesado con plumas y el ajuar que lleva, más las garras en los pies, que me hacían caminar con dificultad, dos veces estuve a punto de desmayarme”, finalizó.