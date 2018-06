Kalimba lanzará su nuevo disco titulado "Fiesta"

Kalimba se ha convertido en el primer artista que se fusiona con dos disqueras después de ser independiente, Universal Music y la nueva Bobo Récords de Ari Borovoy con quienes lanzará su nuevo disco Fiesta buscando innovar la industria discográfica en relación con las plataformas digitales.



"Estoy honrado de hacer esto con Bobo y mi disquera que está haciendo cosas grandes y que le está cambiando la fórmula a la industria y es rico salirte del molde", dijo Kalimba en conferencia.

Sobre el nuevo proyecto, explicó que el sencillo Fiesta es una canción de funk con un toque de rock and roll. "Pienso como público, no hago un disco si yo mismo no lo compraría y este disco tiene muchísimos sabores que ya lo escucharán en su momento".

Si la pregunta es por qué tener un disco de Kalimba, él rápido se apresta a contestar "porque siempre te voy a dar algo nuevo, porque no va a tener más de lo mismo, en una canción intento darle muchos sabores y quiero que lo disfruten tanto como yo cuando lo compren".

Ahora que se acerca el Día del Padre, Kalimba quién es padre dos hijos, expresó que es un día que se sí le gusta celebrar.

"Sí lo voy a festejar con mi hija de hecho, Mikha se va a Cuernavaca, la veo al ratito y voy a festejar con mi hija (Aitana) riquísimo".

En relación a si seguirá participando en el 90's Pop Tour, contó que sólo ha sido invitado un par de veces, pero por ahora prepara su Fiesta personal con una gira y el primer sencillo saldrá el próximo 20 de julio.

Ari Borovoy, quien se ha consolidado con su empresa Bobo Producciones, además de ser integrante de OV7, mencionó que tener su propia disquera es un sueño que nunca imaginó.

De estreno

