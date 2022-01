Kalimba se vuelca hacia el pop urbano

La mayoría de la gente lo conoce como artista de pop latino y baladas románticas. Quienes están un poco más familiarizados con su trayectoria, saben que tras su paso por el grupo OV7, inició una carrera solista en la que además ha incluido en sus canciones ciertos elementos del funk, el rock y la música bailable.

Pero no se tenía noticia de que el Kalimba estuviera interesado en incursionar en esa fusión de pop con reggaeton a la que tantos de sus colegas han recurrido desde hace tiempo… Hasta que recientemente el intérprete de “Tocando fondo” sorprendió con una nueva canción, cuya base percusiva va precisamente por esa línea.

Y fue una sorpresa porque seguramente muchos de los que lo conocen pensarían que el artista no es de los que se dejan llevar por las modas. Y así se lo planteamos directamente, provocando una carcajada espontánea:

“¡No! De hecho no me dejo llevar por las modas”, aclara, para entonces matizar:

“Pero sí me dejo llevar por las cosas que disfruto y que tengo ganas de hacer”.

Una vez acomodados para comenzar la charla, el cantante toma aire y explica a detalle:

“Cuando estaba de moda el pop de los dosmiles con Britney Spears, Backstreet Boys, etcétera, yo estaba en OV7 haciendo precisamente ese pop coreográfico, muy vocal y muy basado en el hip-hop y el R&B… Luego, cuando me convierto en solista me salgo de eso, porque además es el momento en el que cambia la industria y se va hacia las baladas; es cuando surgen Sin Bandera, Camila, Reik y Jesse & Joy, y yo también me convierto en un artista acorde

con eso que estaba pasando”.

Pero cuenta con orgullo que cuando surgió el reggaetón él no se dejó llevar inmediatamente por esa corriente, y que en todo caso fue hasta que este género se fusionó con el pop, para convertirse en una propuesta más soft, que la vio como algo más cercano a su personalidad:

“Cuando arrancó el reggaetón, yo no lo pisé… Algunos de mis colegas decidieron hacerlo y yo lo respeto porque tienen todo el derecho de hacerlo. Y me gusta, lo bailo, pero no lo represento, no es mi cultura y es un lenguaje que yo no le quiero dar a mi público”, aclara.

“Pero luego el reggaetón evoluciona y se convierte en pop urbano, cuando artistas como Jesse & Joy, Alejandro Sanz o Gloria Trevi incursionan en él… Y luego llegan Camilo, Sebastián Yatra y Manuel Turizo, que traen una versión latina más enfocada en la balada y el pop, y entonces ya me captura y veo que ahí sí me siento cómodo, así que decido participar…

Pero al principio, cuando todos estaban haciendo reggaetón, yo estaba haciendo un disco funky con remembranzas del R&B que se llama Somos muchos y venimos todos”, aclara.

Y es que para el cantante y bailarín, que se asume como artista popular, es prácticamente una obligación mantenerse atento y cerca de lo que pide la gente a nivel artístico.

Foto: Cortesía Universal Music

Y eso es justamente lo que hace en el mencionado nuevo sencillo, titulado “Cínico”, en el que se hace acompañar de una artista llamada Gala, canción que el propio Kalimba procede a desmenuzar:

“‘Cínico’ no es completamente un reggaetón, sino una cumbia urbana… Yo le digo

“cumbiaton”, porque aunque la base es un dembow, que sí es la base del reggaetón, toda la parte de arriba es una cumbia con cencerro, güiro y guitarras cumbieras; disfruté mucho hacer esa canción con el productor Luis Reyes y luego cuando conocí a Gala en el programa ¿Quién es la Máscara? inmediatamente dije: ¡Quiero grabar con ella!”, añade.

Dicha canción es un adelanto de su próximo disco, que se llamará 6PM, y que promete ser precisamente un disco de pop urbano, como él mismo detalla:

“Para mí siempre es un poco difícil describir los discos, porque siento que dices “urbano” y dicen: Ah… ¡Va a ser como el de Sebastián Yatra!

Y no. Me refiero a que tiene muchas bases de la música urbana de hoy, otras de ritmos latinos, cumbias, pero todo con las melodías y las letras que siempre he manejado… Será un disco con mucha energía, de hecho iba a ser mi primer disco sin canciones románticas, pero al final metimos dos que me gustaron un montón…

O sea que la balada no te suelta

¡No, no me suelta! Hasta el día de hoy he tenido muy buena respuesta con esas canciones, que más allá de ser mi chamba, me ha pasado que cuando me siento a escribir esos temas, que generalmente hablan de lo que estoy sintiendo en determinado momento, pues terminan convirtiéndose en hits.

¿Si tuvieras que elegir una sola canción de Kalimba, cuál sería la mejor o la que más te enorgullece?

Hay una que se llama “001-646” del disco Mi otro yo. Esa al principió la escribí como una carta… Y luego se convirtió en canción, algo muy honesto, porque has de saber que mis géneros favoritos son el blues y el country, y cuando hice ese disco estaba tratando de soltar quien era, porque venía de hacer cinco discos de pop: tres con OV7 y dos míos, y de pronto sentí que se me iba el tiempo y que quizá no iba a tener oportunidad de expresar quién soy realmente: alguien a quien le gusta el rock, el country, el blues, esa es la base de mi vida, por lo que me gusta escribir de esa manera más honesta y más profunda… Y esa es la canción más entregada que he hecho… Incluso la que salió en el disco es la primera versión que grabé, cuando estaba haciendo los demos… Después la volví a grabar dos veces para intentar que quedara mejor, pero el productor me hizo ver que la primera que grabé era la mejor toma… Yo creo que esa sería mi obra maestra.

Hablabas de blues y de country. ¿Quién sería tu artista favorito de estos géneros?

Ahorita me tiene vuelto loco Gary Clark Jr., porque me gusta mucho cómo hace las cosas. Soy absoluto fan de Ray LaMontagne y de Will Reagan; ellos dos me encantan, precisamente porque mezclan mis dos géneros favoritos en sus canciones.

Ya te pregunté cuál es tu canción favorita de Kalimba. ¿Cuál sería tu favorita de OV7?

Se llama “Al ritmo de la vida”, es un pop que en realidad está

hecho con unas bases africanas, algo muy bailable y alegre, además de que tiene muy bonita letra, es una canción muy bonita, por eso es mi preferida.

Foto: Cortesía Universal Music

Además de tu carrera como cantante y actor has trabajado mucho en doblaje de películas.

Sí, acabo de hacer Vivo y estoy por grabar otra cuyo nombre no puedo revelar aún, pero me han tocado muchas: Chicken Little, Hey Arnold, el Rey León, Jimmy el Gran Gigante, Jimmy en la Isla del Tesoro, Los Muppets, El Regalo prometido, 101 Dálmatas…

Híjole, un montón. De repente hay películas que veo y digo: ¡Ah, esa es mi voz! Porque luego ya no las recuerdo. Creo que una de las que más me gustó hacer fue El Milagro de Lorenzo, es sobre un niño que sufre una enfermedad que le empieza a atrofiar todo el cuerpo, pero viaja a África, donde las tribus, que son muy sabias le hacen ver que él puede controlar su cuerpo, y así empieza a sanar… Es una de las películas más bonitas que me ha tocado hacer y ver.

Gracias, Kalimba. ¿Te arrepientes de algo?

Sí, de haber sido medio zonzo en mis veintes. Desgraciadamente dicen por ahí que la madurez la da el tiempo, ¿no? Ojalá supiéramos a esa edad lo que sabemos ahora… Creo que debí haber aprovechado más o mejor mi tiempo, pero hay cosas que hoy valoro mucho, como cuidar mi cuerpo, ahorrar y poner atención a algunas amistades que pudieron haber sido valiosísimas y que tal vez desaproveché. Si hoy tuviera la oportunidad de regresar al pasado, definitivamente haría las cosas con más sabiduría, pero me siento muy orgulloso de haberlo entendido a tiempo y de dedicar una parte de mi tiempo también a intentar que los jóvenes lo entiendan. Sé que nadie escarmienta en cabeza ajena, pero siempre les digo:

Diviértanse, pásenla bien, gocen la vida en grande, pero planifiquen, entiendan lo que va venir, y que algún día todo esto que es la “realidad” es precisamente lo más falso que existe, ¿no?

Y así, en una charla que comenzó alrededor de seguir o no las modas, terminamos prácticamente filosofando con este hombre que sigue en la búsqueda continua de sonidos y melodías que seduzcan a sus seguidores.

