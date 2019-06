Kany García lanza su sexto álbum, Contra el viento

El músico español Joaquín Sabina diseñó la portada del sexto álbum de estudio de la cantautora puertorriqueña Kany García, donde la dibuja con su cabellera ondulante en el aire acorde al título de su disco Contra el viento, cuyo material fue lanzado en las plataformas digitales, aunque para México salió una edición especial en formato físico.

“El maestro en su residencia de España lleva mucho tiempo pintando a manera de pasatiempo y cuando nos conocimos hace año y medio, recorrí su casa al lado de su esposa y admiré la obra de arte que decora las paredes de su hogar, me quedé sorprendida porque es toda de él. Y fue por eso que le pedí permiso para usar una de sus pinturas para que fuera la carátula de mi disco y él se ofreció a pintar exclusivamente algo para mi proyecto que fueron seis distintas imágenes a elegir”, expresó.

Kany, quien regresa a la Ciudad de México, luego de su primer concierto que ofreció en el Teatro Metropólitan a principio de abril de este año, expresó su emoción por el gesto solidario que tuvo Joaquín Sabina con ella.



“El maestro hizo un acto super generoso y me ha regalado algo que nunca había hecho él antes y en mi caso también es tener el sello de alguien que es una leyenda viviente como el caso de Joaquín apoyando mi proyecto”, dijo.

La creadora de siete canciones en solitario, tres en coautoría y una de Fito Páez, de las 11 que contiene Contra el viento, siguió detallando su experiencia con Sabina; “Le pedí a Joaquín, que no sólo dibujara mi rostro, sino que pensará en mujeres que relatan un disco y como él las ve.

“Él decía todas las mujeres tienen personalidad propia, pero también hay cosas que pueden ser la lucha o algo que siempre las une o las enlaza y nos enlaza por medio del aura. Para la carátula hizo seis o siete imágenes y elegí la que da la portada porque va con el concepto de Contra el viento”.

El disco, reconoce la cantante que es su álbum de más colaboraciones del cual se orgullece, porque también el argentino Fito Páez le dio la canción de su autoría Las palabras, la que interpretan a dueto.

“Es la única canción que no escribí y da el cierre del álbum. Él la compuso y la cantamos, la letra habla de las palabras que tienen un poder y vivimos en un mundo musical que nos hacen mucha falta, sin descuidar la pista que se usa o el sonido, porque las palabras están en extinción. Y también le hago honor a otros cantantes que le abren las puertas a cantautores que vienen de otras generaciones y que hoy en día podamos mantenernos unidos de generaciones de un tiempo y de otro tiempo. Y Fito me abrirá las puertas de Sudamérica y se lo agradezco mucho”.

Durante la entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM) realizada en la galería Art Point Polanco, Kany García expuso que su disco “es un álbum que no responde a lo que está sucediendo hoy en día en los chats musicales y plataformas digitales, responde a lo que naturalmente yo hago. Es por eso le puse dicho título. Hoy en día sacar un álbum es ir contra la corriente, porque se lanzan sencillos. Entonces es un gran reto y se vuelve un poco en contra de lo que sucede. Sin embargo, contiene letras de corte social, porque no pueden pasar desapercibidas”.

Sobre la participación de Natalia Lafourcade, Kany explicó que al crear la letra Remamos, sólo pensó en la cantautora mexicana para interpretarla juntas.

“Esta canción hablar de remar por las cosas que valen la pena la vida, de levantarte por la razón y de luchar por una razón en mi caso una. En el caso de un venezolano es otra y un migrante es otra.

“Cada vez que la escuchaba yo decía esta letra es para Natalia. Y bueno, como ella estaba en su año sabático aun así levanté la bocina del teléfono, le platiqué de mi idea que la cantara conmigo. Le escribí y recuerdo que me dijo: ‘me agarras en un momento que me quiero desconectar de la música’. Le dije yo lo sé, pero me contestó que iría a su casa a oírla. Tres días después me dijo que no podía sacarse de la cabeza la letra, así que la grabaría. Un super regaló poder cantar con ella y juntas defender la canción”, comentó.

Defensora de la lucha diaria, Kany se explayó en torno a la letra de Así voy yo, que abre el álbum: “Es una canción que la veo diariamente. En ella habló de la gente que no queremos ver. Te montas en el carro y ves en un semáforo a una persona que está pidiendo dinero o a un indigente cruzando la calle o una persona trabajadora sexual y ahora a los viejecitos abandonados de la Tercera Edad. Ellos son los rostros de la sociedad que tratamos diariamente invisibilizar y seguir de largo”, mencionó.