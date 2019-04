Kany García trae por primera vez su espectáculo al Teatro Metropolitan

Una de las cantantes latinas más reconocidas del momento se encuentra próxima a presentar por primera vez su show en la Ciudad de México. Cinco álbumes de estudio y tres Grammy Latino, avalan el talento y la dedicación de la única mujer que apareció en la lista de los 50 mejores álbumes de música en el 2018.

Se trata de Kany García quien después de hacer un efusivo baile frente a la prensa al recibir la noticia de que su presentación es un sold out, asegura que es algo que ella había esperado por muchos años y no había estado en sus manos realizarlo.

“Para mí es una emoción muy grande poder estar en el Teatro Metropólitan que tiene tanta historia y tanta cantidad de cosas impresionantes que se han hecho aquí, hace un año vine a ver un show y me dije que ojalá la gira la pudiéramos arrancar en este teatro y mira, los sueños se logran”.

García fue la única artista latina que ocupó un espacio en la lista de los 50 mejores álbumes del año hasta la fecha, de la revista Billboard en el 2018 y, aunque eso la hace sentirse muy orgullosa, la cantante asegura que hay muchas más mujeres que deberían haber aparecido en ese listado.

“Me sentí sumamente halagada, pero me encantaría no haber estado sola en esa lista, creo que hay muchas mujeres haciendo cosas increíbles, me encantaría que el año que viene podamos tener 10, 20. Estas cosas hacen visible la realidad” pues considera que el tener las cifras “tan de frente” tienen un impacto mayor.

Kany García adelantó que no quiere tener muchas expectativas del show pues le gusta sorprenderse y “dejarme llevar”, sin embargo, ha esperado tanto este concierto que además de hacer un repaso de toda su trayectoria, espera dejar en la gente una sensación de que “valió la pena tanta espera”.

Soy yo, es el nombre del álbum, de una canción y del tour con el que pasará por la Ciudad de México y Monterrey, lo que la cantautora espera llevar es un “mensaje de autoestima, autenticidad y de lo bonito que es que la gente acepte como son, que va de la mano con mi mensaje de vida con lo que son las canciones del álbum”.

La cantante tiene claro que en la actualidad el género que maneja no es el más popular, sin embargo, le da gusto que la música urbana se encuentre en la cima puesto que “se lo merecen, han estado mucho tiempo abajo”.

Sin embargo, asegura que la música de cantautores persistirá pues existen artistas como Joaquín Sabina que a pesar de su larga trayectoria los jóvenes aún lo siguen, también destaca que no tiene miedo de incursionar en distintos géneros pues mientras las letras tengan un sentido, ella se moverá a cualquier ritmo.

Con un show “muy hecho a la medida para México”, García promete estar muy al pendiente de lo que la gente en el teatro pida, pues está muy interesada en darle al público mexicano lo que se merece después de tanta espera, y aunque no había querido revelar las sorpresas del show confiesa que Tommy Torres, con quien interpreta su último sencillo Quédate, compartirá escenario el próximo jueves.