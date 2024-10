Karime Pindter alista su debut en el stand up con su carrera catapultada por los reality show

Libre y ocurrente, Karime Pindter está segura de haber dejado en el público un mensaje de cambio en cuanto a la figura de la mujer en la industria del entretenimiento.

"Siempre he sido una mujer muy libre, muy desinhibida. He roto estereotipos. Recuerdo que cuando entré a “Aca Shore” era mal visto expresar tu sexualidad o besarte con una mujer. Eran muy persignados. Ahora siento que le metimos esa onda a la sociedad", comentó la influencer en entrevista con El Sol de México.

Con esa chispa femenina, "La Matrioshka", como sus seguidores la llaman, incursiona en el stand up comedy con el show "De la mano del señor" donde conserva su esencia.

"En este nuevo proyecto también me mostré como la mujer que soy, como una mujer independiente, libre, que cuenta sus cosas sin pena", añadió.

Con el especial, Karime suma un formato a su recorrido en el entretenimiento; además de participar en realities, ha realizado conducción, e incluso incursionó en la música y publicó un libro (“Cómo darte tu taco”, 2020). Pero su máximo foro son las redes sociales. La ganadora del segundo lugar de “La Casa de los Famosos México”, tiene más de ocho millones de seguidores en Instagram.

Respecto a su incursión en stand up, explicó: "Fue un reto porque la conducción ya la manejo, pero esto de pararte tú sola, sin elementos, sin compañía, enfrente del público está cañón”. Pero es una prueba más superada gracias a su ingenio y audacia.

No se avergüenza de su pasado

En "De la mano del Señor", Karime ironiza sobre su pasado, abordando con comedia su origen, antes de que se convirtiera en una profesional del Internet, además de otros temas.

"Es un especial para mi vida, de recordar de dónde vengo, por lo que he pasado y abrazar toda mi vida para reírme. Nunca te avergüences de tu historia, abrázala porque gracias a eso eres lo que eres hoy en día", afirmó.

Para la rutina, Karime Pindter trabajó alrededor de tres años, "tallereando" sus chistes, en los que no encontraba la perfección que suele exigirse. Fue hasta que contó con el apoyo de la Wefam, un grupo de comediantes, que tomó clases de clown, de actuación y practicó en open mics, cuando dio con el punto deseado.

En el nuevo contenido, la ahora comediante aseguró no haberse burlado de nadie más que de ella misma. "Espero no me cancelen, no se azoten chavos, es comedia. Hay un límite, lo respeto muchísimo, Hay cosas que jamás tocaré. Sí me echo chistes fuertes, pero sin juzgar a nadie que no sea yo", aseguró.

Estrena en prime time

El estreno del show "De la mano del señor" fue planeado desde el pasado diciembre, antes de que Karime incrementara sus seguidores tras su participación en la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”. Por ello, considera que los tiempos se alinearon para estrenar el show.

"Apenas vengo saliendo de la matrix y ya estamos presentando este sueño. He sido súper afortunada de que se dieran estos tiempos, ya que soy un poco más conocida, que la gente me quiere más, entonces creo que me va a dar la oportunidad para llegar a más personas".



En cuanto a su fandom, la influencer agradeció su presencia, al mismo tiempo que se dijo afortunada de no tener tantos "haters". "Bendito Dios que ahora casi no tengo hate. Ha habido momentos más vulnerables, que sí se han metido más feo conmigo, que me han difamado y ha sido difícil", dijo quien sin duda, es una de las favoritas en redes.

"De la mano del señor" llegará a Paramount+ y Comedy Central este 17 de octubre a las 22:00 horas.