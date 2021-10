Karla Breu está de gira por EU con Camila

Desde el estudio de grabación, la compositora y cantante de origen dominicano Karla Breu, brinda los detalles de su nuevo sencillo, No sé olvidarte, que lanzó este 15 de octubre en las plataformas de música, en medio del tour que realiza con el grupo mexicano Camila en ciudades de Estados Unidos, “los días 23 y 24 de este mes pisamos escenarios de Santa Bárbara y Baker, en California”, informa.

Entrevistada por El Sol de México, la cantautora detalla parte del significado de la letra de No sé olvidarte: “la canción aborda a una persona que se le hace difícil salir adelante, que le lleva un tiempo, después de una ruptura, después de una desilusión, salir adelante, dejar todo ese dolor, pero decide nunca caerse.

"Decide tomarlo como una lección y seguir adelante con la mejor actitud posible. Y con un ritmo más ligero, divertido con el que todo el mundo pueda bailar y disfrutar”, describe la creadora de la letra y música.

Breu, sin perder su gran ánimo en la conversación, al reiterar que de seis presentaciones en la Unión Americana con Camila llevando sus propias melodías, “es el momento que nos faltan dos actuaciones en este mes; luego haremos una pausa y volvemos a estar juntos desde enero de 2022 para darle continuidad al tour".

Hace poco más de seis meses que ha girado con Camila, “una experiencia increíble, ha sido un sueño. Yo siempre he admirado a Camila y los he escuchado, de alguna manera han influenciado mi música. Ahora poder compartir esto con ellos y ser parte de esta gira internacional, es algo que para mí es un sueño y que todavía no lo he podido procesar. He aprendido mucho de ellos, viéndolos en el escenario, cómo se desenvuelven, cómo interactúan con el público, es algo digno de ver. La verdad estoy muy agradecida de poder ser parte de esta gira y llevar mi música a un público hispanoparlante”, comenta.

Breu, quien ha hecho toda su carrera musical desde tierra azteca, habla también de su experiencia en la pandemia, la que vivió al lado de su familia. “Tuve varias etapas en la cuarentena. Como la de al principio, que todo el mundo creyó que esto iba a acabar en 15 días. Todos pensábamos que acabaría rápido. Yo como todo el mundo, pensé qué bonito que voy a ir a mi casa de República Dominicana con mi familia y pasar un tiempo con ellos, pensé que como máximo sería un mes.

“Y, como todo se fue extendiendo y extendiendo, pues mi estado de ánimo decayó y entré en desesperación, por un momento, pero me mantuve enfocada en lo positivo, siento que hay cosas en las que todos hemos aprendido en la pandemia.

“En mi caso, he aprendido a valorar más las cosas, a valorar más mi trabajo, adorar más a mi familia y a los que quiero. Es un momento que la gente puede compartir con los que quieres. Como artista me dejo y a mi equipo, la necesidad de ser más creativos y de compartir nuestro trabajo y de seguir acompañando al público en esta situación tensa”.

A sus seguidores les pide que no dejen de bajar su nueva música como el corte y videoclip No sé olvidarte, el cual lleva un mensaje positivo, esperanzador, que aunque a veces las cosas se pongan feas o que no salgan como uno la piensa, siempre hay formas de salir adelante y mantener la actitud y seguir bailando.