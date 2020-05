Karla Vallín muestra su otra personalidad en "Algo inmoral"

La cantante Karla Vallín ha decidido romper con los esterotipos de belleza y mostrarse sin pretenciones en el video de su nuevo sencillo Algo inmoral.

“Para mí esta canción representa libertad, entonces prácticamente el mensaje de esta canción, lo quise plasmar en la lírica, en la música, en el vídeo y en todo es aprender a ser tu misma a dejar de escuchar a las personas y empezar a escucharte a ti misma”, dijo Karla Vallín en entrevista para El Sol de México.

La intérprete está involucrada en muchos de los pasos que se necesitan para generar una canción y el concepto alrededor de ella.

“Soy muy metiche, estoy involucrada en todo, pero también soy muy abierta a propuestas, en ocasiones me gusta componer nada más a mí, pero eso hace más personales las canciones y hay otras ocasiones en las que me gusta que sean compuestas por alguien más porque es adentrarse en otro mundo. Me gusta estar metida en el estudio todo momento hasta me quedo dormida de tanto tiempo que estoy ahí”, aseguró.

Vallín compartió que estuvo a punto de no lanzar este single debido a la cuarentena que atraviesa el país.

“Se me ocurrió esta idea de hacerlo en mi jardín, me muestro en todo mi resplandor, o sea es Karla en su hábitat, sin filtros, con el cabello desaliñado un maquillaje sencillo, un vestido casual, buscando ser lo más natural posible, porque es el mensaje que estoy dando en todos los sentidos”.

La creatividad y la pasión por la música están en el ADN de Karla, la intérprete es hija de Sergio Vallín, integrante de la agrupación mexicana Maná.

“Uno de los consejos más importantes de mi papá y que tengo literalmente tatuado en mi brazo es: ‘Todo lo real jamás será amenazado’ y llevar conmigo esta enseñanza me recuerda a la persona que soy y lo que quiero; otro consejo es ¡Prepárate!, eso me lo ha dicho todo el tiempo.

Algo inmoral, compuesta por Karla Vallín y Chucho Rivas está ya disponible en YouTube y plataformas musicales.