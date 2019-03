Karol G quiere dueto con Rihanna

Ahora que la música urbana se ha internacionalizado y que artistas como Madonna, Janet Jackson o Selena Gomez buscan colaborar con artistas latinos, Karol G tiene en la mira a una artista de esta talla, Rihanna, con quien desea colaborar en un futuro.

“Tengo una lista gigante de artistas con los que quiero trabajar pero esa la encabeza alguien que es Rihanna, el día que trabaje algo con ella será lo máximo. Soy súper fan, me encanta su música, lo que hace, me siento identificada”, respondió la colombiana durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México en la que recibió varios reconocimientos por sus altas ventas.

Aunque aseguró que su mayor acercamiento con la cantante de Barbados ha sido “ponerle un comentario en Instagram”, la esperanza de poder trabajar con ella se mantiene. “La música es tan lista y me ha traído a cantar con tanta gente que jamás pensé que podía hacer. El tener ahora una canción con Gloria Trevi, que quién no creció escuchando su música, me hace creer que es posible y algún día llegará la oportunidad de grabar juntas”, añadió.

Por ahora, Karol G está dedicada a ultimar detalles de lo que será su segundo álbum de estudio, y que según confesó tuvo que modificar luego de ganarse el Grammy Latino en 2018 como Mejor Nuevo Artista. “Yo venía trabajando mi álbum hace más o menos uno año y después de que logré el Grammy empecé a considerar muchas canciones, a trabajar pensando en que debía tener la talla de una ganadora del Gramm; si quería verme en ese tarima de nuevo celebrando, pues mi álbum tiene que dar el nivel”, aseguró.

Karol G confesó que llevarse el Grammy cambió la visión de su trabajo, pues cuando fue nominada “había algo dentro de mí que me decía que por ser mujer en el estilo de música que hacía todavía no iba a ser posible (triunfar). Pero salir ganadora en esta categoría me abrió el espectro y me tumbó todas las barreras”, dijo.

La colombiana se presentará este fin de semana en el Festival Pa’l Norte, en Monterrey, donde comparte cartel con Arctic Monkeys, Nicky Jam, Santana y Kings of Leon. “Voy para este festival donde hay muchos grupos de distintos estilos, donde se que va a haber gente que va a cantar mis canciones y otra donde el reto es enamorarlos con el show”, comentó.