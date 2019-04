Karol Sevilla se prepara para su concierto en el Teatro Metropolitan

Aunque reconoce que sus padres todavía la tratan con a una niña, Karol Sevilla está en camino de demostrar que como todo ser humano su crecimiento es imparable, “no sólo quiero que me vean ya como a una joven, dejé de ser niña, dejé de ser Luna y ahora a través de mi música quiero que entiendan que veo el mundo de una manera muy diferente”, expresó la también juez del reality Pequeños Gigantes.

En entrevista, Karol quiere demostrar que está en evolución y la estrella infantil que conquistó la televisión y las redes sociales ahora ya está en otra etapa, “no quiero que la gente sólo me vea como una estrella infantil, canté temas que iban acorde con mi edad, pero para seguir con el mismo avance, debo ahora de cambiar la temática, no soy compositora pero sí tengo gente alrededor que me entiende, le explico lo que quiero decir y ellos son los que componen mi música, yo todavía no me siento con la capacidad de hacerlo”, expresó.

Cuestionada sobre si habrá un nuevo libro en su carrera, reveló que no hay nada de su vida qué contar, “pero sí he descubierto que en las redes sociales mis seguidores y yo cruzamos por una etapa muy complicada, muy difícil, para muchos de aceptación, de querernos como somos, es natural que no tengamos todavía confianza en quiénes somos, me gustaría escribir un libro para esa gente y que sepa que no está sola, estas cosas no se deben de superar encerradas en un cuarto, toda ayuda siempre es necesaria”, explicó.

Sobre su gira titulada Que se pare el mundo, Karol Sevilla recorrerá ciudades de la República Mexicana, así como Perú y Colombia, donde posiblemente, cierre esta etapa, aunque promete que este mismo año, arrancará otro tour que incluirá las canciones de su próximo disco.

La joven quien desde los seis años se ha desarrollado como actriz en Televisa con telenovelas, series y unitarios, busca consolidarse bien ante la joven audiencia que la sigue por miles en las redes sociales, “mi canal de Youtube seguirá activo, subo un video nuevo cada semana y trato de mantenerme en contacto con todos mis fans en Twitter y Facebook pero no es fácil”, expresó.

Una cantidad increíble de jóvenes se suman a sus filas de fans que hasta ahora son cerca de 9.5 millones por Instagram, 2.7 en Facebook y 842 mil en Twitter, además de su canal de Youtube ya contabiliza más de 7.5 millones de visitas en cada video que publica.

Sobre su desempeño como juez en el reality infantil, Karol criticó severamente a la producción, “he platicado mucho con Miguel Bosé y ambos coincidimos que las canciones que se les ponen no son las adecuadas, son letras que deben de ser interpretadas por un adulto y se debe de cuidar mucho el lenguaje porque luego los hacen decir cada barbaridad, no hay que olvidar que son niños y lo que aprenden ahorita lo llevarán por siempre”, expresó.

También coincidió que este pasado fin de semana, la parodia que se hizo sobre Luis Miguel no fue buena porque no sólo se ridiculiza a una estrella, sino que también se manda el mensaje equivocado.

“Los niños lo interpretaron, pusieron a un Luis Miguel muy violento y exageradamente grosero, creo que un niño que juega a ser alguien así no está bien, crecerá que para ser famoso, tiene que tener estos defectos y no contar con cualidades, hay que cuidar mucho eso, es un juego, pero no me parece que sea bueno”, expresó.

Por último, dijo que su material ya la espera en el estudio de grabación para empezar a formar su nuevo disco que aún no tiene título, “son canciones muy diferentes a lo que me han escuchado cantar, es mi nueva etapa y por ello será diferente, sí pienso en hacer duetos con muchos cantantes que admiro, ahorita, por ejemplo, me gustaría hacer una canción con Miguel Bosé, hemos tenido buena química”, finalizó.

La cantante se presentará el próximo 17 de mayo en el Teatro Metropólitan como parte final de la gira Que se pare el mundo.