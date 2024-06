Kate del Castillo debuta en la comedia junto a Consuelo Duval y Mónica Huarte en “Es por su bien”

Apoyada por dos grandes maestras, Kate del Castillo incursiona en el género de la comedia, con el estreno de “Es por su bien”, una película que trata con humor los desafíos de la maternidad.

“La verdad es que muy pocas veces me llaman para hacer comedia y me pone muy contenta de que haya sido en mi país, con dos mujeres que son grandes en la comedia y de las cuales aprendí mucho. Y esto pasó, porque no soy tonta y no iba a tomar un proyecto donde llevara toda la comedia cuando sé bien que no es mi fuerte”, dijo Kate del Castillo, en entrevista con El Sol de México, quien en la película comparte protagónico con Mónica Huarte y Consuelo Duval.

Afirma que decidió participar en esta producción de Vix, por “la redondez” del guion, la libertad interpretativa que le dio el director Alonso Pineda, así como el apoyo de sus compañeras.

“No era como que nos aconsejáramos, pero yo les preguntaba si era bueno decir una u otra cosa, fue más como un apoyarnos todo el tiempo, hablar y ponernos de acuerdo. Algo muy padre, porque al final las tres somos actrices que amamos lo que hacemos y que estábamos en ese set de grabación para lograr que la película saliera lo mejor posible”, agregó la actriz.

En la película, “Clara”, “Nena” y “Matis”, tres madres que “por el bien de sus hijos”, harán de todo con tal de protegerlos de parejas que, según ellas, no son buenas para sus retoños. Consuelo quien en la realidad es madre, opina que sí, “es muy difícil ser madre”.

Menciona que la maternidad es desafiante, “sobre todo cuando los hijos comienzan a crecer y a marcar su rumbo, que puede ser el mismo que tú tomaste y tal vez no sea el mejor, porque fue derechito al fracaso. Tienes que aprender a respetarlos y descubrir que no pueden vivir a través de tus experiencias, que tienen que labrar su propio camino”, menciona Duval, quien se muestra muy contenta de poder participar en una producción de su colega y amigo Eugenio Derbez.

Como madrinas de Kate, pero también por su trayectoria en la comedia, se les preguntó a las actrices sobre cuál consideran es el secreto para hacer buena comedia, a lo que Mónica Huarte, contestó que principalmente radica en la capacidad de “llevar lo personal a lo universal”, y darle la vuelta a esas concepciones canónicas que tenemos de comportamiento.

“Todos tenemos mamás, yo creo que por eso la figura materna puede funcionar muy bien en una película, de entrada. Pero, si, aparte, de eso, le das la vuelta al mostrar el lado tóxico de la madre, que no es precisamente ese lado perfecto y sumiso, puede ser más efectivo” dijo Huarte.

Para Kate del Castillo, es muy acertado hacer comedia de la figura materna, aunque advirtió que siempre se tiene que hacer con mucho respeto.

“En México nadie quiere tocar a las mamás, creo que por eso las groserías resultan tan fuertes cuando las recordamos. Es importante ver esto de la toxicidad materna desde la comedia, porque más que abordarlo desde un ángulo fuerte, lo haces desde las risas. Las madres cuando vean la película se van a sentir identificadas más no agredidas”, finaliza.