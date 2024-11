Katy Perry disfruta de unos taquitos en la Ciudad de México

Si visitas México y no comiste tacos, muy probablemente no aprovechaste la visita al país. Al menos así parece que lo entendió Katy Perry quien, de visita por tierra azteca para promocionar su nuevo “The Lifetimes Tour”, aprovechó para comerse unos tacos en un restaurante de la colonia Roma.

Acompañada de su equipo de producción, la intérprete de “I Kissed a girl” se le vio degustando un volcán, posiblemente de bistec con queso y, a simple vista, le faltó su salsita, pero eso sí, en su mesa no faltaron estos complementos y, claro su refresco de cola en botella de vidrio.

La artista de 40 años, que se presentó en 2015 en el Super Bowl, uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial, no se tuvo que disfrazar, ni ponerse una gorra, una sudadera largas u ocultarse el rostro.

Ella llegó al establecimiento de nombre “Tacos Atarantados” libre y tranquila, portó un vestido color café, gafas oscuras, lució sus pendientes y su maquillaje impecable a todos los que la rodearon.

Y por fin supimos que, de los tacos preferidos de la estrella son los Rib Eye.

Luego de comer en este establecimiento, Perry posó con los empleados del lugar y recibió un kit, con un Dr. Simi vestido de taquero.

La estrella del pop anunció sus próximos shows el 25 de abril de 2025, en la Arena Ciudad de México, en la capital, el 28 de ese mes en la Arena Monterrey y el 1 de mayo en la Arena Guadalajara.

La preventa para sus espectáculos será el 14 y 15 de noviembre con tarjetas Banco Azteca y la venta general iniciará el 16 de noviembre.

La mañana de este miércoles, la cantante de temas como “Dark Horse”, “Roar”, “Last Friday Night” y “The one that got away” se presentó en un programa matutino de televisión Azteca, convivió con el personal la emisión y de buen humor participó en algunas dinámicas.