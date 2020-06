[Video] Los Obama, JLo, Malala y Lady Gaga celebran a la generación 2020

Para apoyar a los millones de estudiantes que se graduaron este año y que, debido a la pandemia de coronavirus, no pudieron celebrar la prom season que tradicionalmente se lleva a cabo en los meses de mayo y junio, se realizó una ceremonia virtual que encabezó el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama y su esposa Michelle Obama.

Dear Class of 2020 fue el evento virtual que organizó YouTube para todos los graduados, que desde casa pudieron celebrar junto con algunas de las estrellas del momento, líderes, creadores de contenido y celebridades, quienes compartieron mensajes inspiradores a la generación 2020.

“Este es un gran día para todos, tal vez no van a tener la experiencia de sudar debajo de la toga y el birrete y de ser avergonzados por sus familiares y amigos que les gritan mientras cruzan al escenario, pero lo importante es que aún tienen a toda esa gente con ustedes que los han empujado a crecer. Todos ellos merecen su amor y gratitud”, comentó Michelle Obama durante su discurso.

Barack Obama se dirigió a los graduados felicitándolos y recalcando que el “estudio sigue siendo su mejor inversión”. "Hoy es la culminación de un largo viaje. Piensen en el momento en que comenzaba su primer año. Probablemente esperaban que para el día de la graduación hubieran encontrado a su gente, aprendido algunas habilidades nuevas, listo para su próximo paso. Tal vez la universidad, tal vez la escuela de posgrado. Tal vez su primer trabajo".

Durante el especial de cuatro horas, se realizó una presentación de Beautiful Day producida por Finneas, con Leon Bridges, Camila Cabello, Noah Cyrus, Ty Dolla Sign, Cynthia Erivo, Khalid, Tove Lo, Chris Martin y Ben Platt. También tuvo lugar una presentación de Still I Rise de Maya Angelou, con Madison Calley, Misty Copeland, Naya Lovell, Janelle Monáe, Shonda Rhimes, Tracee Ellis Ross, Kelly Rowland y Yara Shahidi.

Como toda importante celebración, la lista de invitados fue muy larga, entre los cuales destacan: Lizzo, Alicia Keys, Justin Timberlake, The Simpsons, Liza Koshy, Shawn Mendes, Taylor Swift, Billie Eilish, Beyoncé, Missy Elliott, Mr. Kate Jimmy Kimmel, Jennifer Lopez, Malala, The Try Guys, Maluma, Billy Porter, John Mulaney, Demi Lovato, Nikkie de Jager, Prajakta Koli, Seth Rogen Heath & Zane, Lady Gaga, Katty Perry, BTS, Megan Thee Stallion, Maluma, CNCO, entre muchos más.

“Esta es una experiencia de aprendizaje. Cuando pensabas que las lecciones habían terminado, es ahora cuando en verdad estás aprendiendo de la vida. Ve el obstáculo como una importante oportunidad”, compartió Jennifer Lopez.

Otra de las invitadas de lujo fue Malala Yousafzai, quien al igual que los demás estudiantes, este año concluía la universidad.

“Querida clase 2020, como todos ustedes, también estoy perdiendo mi ceremonia de graduación este año. Cuando me imaginé mis últimos meses en Oxford, me vi estudiando en la biblioteca, trabajando día y noche revisando los trabajos y celebrando con mis amigos. Pero ahora mismo estoy atrapada en mi habitación tratando de estudiar mientras mis hermanos me interrumpen y me molestan. Este no es el final que imaginamos, nuestra educación sobresaldrá en cualquier fiesta o ceremonia. No se pregunta qué se está perdiendo en esta crisis, sino cómo se responde a ella. Obtuviste tu educación y ahora este es el momento que la uses para mejorar el mundo”.

Lady Gaga fue la última en aparecer y la artista más esperada por los estudiantes, con un chaleco de piel y estoperoles y un turbante en la cabeza, Gaga se mostró sincera e hizo un llamado de consciencia para erradicar el racismo:

“El mundo será nuevo y diferente que es mucho más hermoso y amoroso del que vivimos ahora. Creo que el camino a seguir para erradicar la plaga de racismo se basa en tres principios que forman la base de mi fe y mi perspectiva sobre la naturaleza y lo que creo que la humanidad necesita para prosperar. Estas tres cosas son: tiempo, esfuerzo y gracia divina. Necesitamos estas cosas para volver a plantarlas, enteras y con todo el corazón”.

La transmisión en vivo alcanzó más de 305 mil reproducciones.

