Keane y Travis darán show juntos en México

A Keane y Travis no solamente se les podrá ver en el festival Corona Capital que se llevará a cabo en noviembre, sino que previo al evento, los músicos sorprenderán a sus fans mexicanos con dos presentaciones en las que colaborarán en distintos escenarios del país.

“¡Estamos muy emocionados de anunciar que estaremos co-encabezado algunos shows en México este noviembre con Keane...”, mencionaron en su cuenta de Instagram el grupo Travis, mensaje que acompañaron con una imagen que anuncia los puntos en los que se presentaran.

Por su parte, Keane agradeció en sus redes sociales el apoyo de sus fans en México y Brasil, donde también se presentarán, tras anunciar sus próximas presentaciones y la colaboración con los escoceses en su paso por tierras nacionales.

“Estamos constantemente impresionados por el amor que recibimos por parte de los fans en México y en Brasil… y finalmente queremos anunciarles que ¡estamos añadiendo nuevos shows ahí!...”, se lee en la cuenta de los intérpretes de Is it any wonder?

Estos conciertos en nuestro país se llevarán a cabo el 13 de noviembre en el Teatro Citibanamex de Monterrey y el 15 en el Auditorio Telmex en Guadalajara, además de sus presentaciones individuales como parte del Corona Capital en la Ciudad de México, Travis el 16 de noviembre y Keane el 17 del mismo mes.

Han pasado siete años desde la última presentación que ofreció Keane en la Arena Ciudad de México, tras haber lanzado su disco Strangeland, mientras que los escoceses de Travis registraron su última visita en el país en el 2016 con su tour Statistics.

Travis es una banda escocesa catalogada como rockpop, cuyos inicios se encuentran en la década de los noventa, entre sus temas más famosos se encuentran Why does it always rain on me?, Sing y Closer. En tanto, Keane alcanzó la fama a principios de siglo por temas como Somewhere only we know y Everybody is changing.

Ambas bandas se encuentran en el proceso de mostrar música nueva. Keane tiene programado el lanzamiento de un nuevo disco el próximo 20 de septiembre, mientras que los integrantes de Travis están trabajando en un nuevo material discográfico tras haber re-lanzado dos producciones de 1999 como parte de la celebración de sus 20 años de trayectoria.