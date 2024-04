Kenia Os da concierto gratis en metro de MTY

Previo a su presentación en el festival Tecate Pal Norte, Kenia Os dio un mini concierto gratis en el metro de Monterey. El show fue toda una sorpresa para los Keninis, pues la también youtuber no dio ninguna pista de que fuera a subirse a cantar.

La presentación de “Kenini” sucedió en la Línea 1 del Metro de Monterrey, Nuevo León. En una estación previa al Parque Fundidora, donde se lleva a cabo el Pal Norte, Kenia Os interpretó dos de sus éxitos: Ojo x ojo y Tortura.

“Metro de Monterrey”:

Por la presentación de Kenia Os en la Línea 1 del Metro de Monterrey esta tarde. pic.twitter.com/sU67WeBkdj — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 31, 2024

La cantante dio un pequeño spoiler de lo que sería su presentación en el cierre del Pal Norte, pues no estuvo sola; sino que también la acompañaron seis bailarines, dando un show similar a lo que sería verla en concierto, lo cual desató la emoción de los usuarios del metro.

wey imagínate ir tranqui en el metro y que de repente se suba kenia os a cantar ojo x ojo, el sueño😭 pic.twitter.com/hYjNHxpyW7 — ʚ 𝒍𝒊𝒛 ɞ (@entuuniverso_) March 31, 2024

Fans de Kenia Os reaccionan a su presentación en el Metro de MTY

Con comentarios como: “Hoy fue el mejor día de mi vida al conocer a Kenia Os en el Metro de MTY”, un usuario de X dio a conocer la noticia a la vez que compartía su emoción al ver a la cantante originaria de Mazatlán, Sinaloa.

Hoy fue mejor día de mi vida al conocer a Kenia os en el metro de mty @keniaos #keniaos #kenini que fuerteeeeee pic.twitter.com/Ths0s4CqvA — Carlitos Garza (@carlosigarza) March 31, 2024

Sin embargo, no todos corrieron con la misma suerte, pues otra usuaria expresó que “todo X está lleno de que Kenia Os estuvo en el Metro de MTY y me da coraje porque yo no estuve ahí. Ya no suban nada”.

todo X está lleno de que Kenia os estuvo en el metro de mty y me da coraje por que yo no estuve ahí ya no suban nada😭😭😭 — mar (@villarrealf01) March 31, 2024

Al comentario se le suma el de una usuaria que no estuvo en Monterrey, y tuvo la mala suerte de que ese día la Kenini mayor diera” el mejor show de su vida”, como lo compartió en su cuenta de X.