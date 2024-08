Kesha arranca su show en Festival Hera denunciado a rapero de violencia física

La cantante Kesha inició su show en el Festival Hera cambiando la letra de "Tik Tok", para pronunciarse en contra del rapero Sean Diddy Combs, quien acumula una serie de acusaciones de violencia física y sexual.

La artista remplazó la línea “feeling like P. Diddy” (sintiéndote como P. Diddy) por “Fuck P. Diddy” (que se joda P. Diddy). La primera vez que hizo este cambio fue a principios de este año, durante su presentación en Coachella, y lo repitió en México, causando furor entre los fans.

“Ciudad de México, tu amor es mi droga”, expresó durante “Your Love Is My Drug”. Su participación estuvo acompañada por performance, body paint en vivo, y un discurso donde habló sobre las críticas que ha recibido durante su carrera.

@KeshaRose abre su show en el #FestivalHera cambiando la letra de "Tik Tok", para pronunciarse en contra del rapero P. Diddy, acusado de cometer violencia física y sexual pic.twitter.com/2ZVVQdQVPg — El Sol de México (@elsolde_mexico) August 25, 2024

La cantante, quien recibió tres ejemplares del ya tradicional muñeco de Dr. Simi, continuó enfatizando su libertad como mujer durante todo su set. Entre los temas que interpretó se encontraban “Take It Off”, “Praying”, “Die Young”, entre otros éxitos.

"El odio me hizo grande": @KeshaRose habla sobre las críticas que ha enfrentado a lo largo de su carrera pic.twitter.com/DkrSR4nhNI — El Sol de México (@elsolde_mexico) August 25, 2024

“Gracias por mantenerse cerca de mí durante todos estos años difíciles de mi vida”, les dijo la estadounidense a sus fans mexicanos en la recta final de su show, el cual terminó con “Joyride” y “We Are Who We Are”.