Kfans: la huella de Corea en México

K-pop, K-dramas y hasta cumbia coreana. México ha sido alcanzado por una cultura que pese a la distancia geográfica se ha vuelto muy cercana a nosotros. La personalidad sencilla de las personas en ambas sociedades ha permitido que forjen lazos desde hace varios años, dando pie a un intercambio económico, comercial y cultural que derivó en la introducción de muchos productos y series al territorio nacional.

“Los coreanos y los mexicanos tenemos una base emocional muy similar, por eso conectamos tan bien a través de nuestras expresiones culturales, e incluso el deporte. Como sucedió durante la Copa Mundial de 2018 (cuando México se enfrentó a Corea del Sur en la primera etapa del torneo), fue un ejemplo de cómo ambos países celebraron juntos, y se veían como hermanos”, señaló Young Doo Park, director del Centro Cultural de Corea en México.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Celebridades BTS anotan otro récord, ahora en la Bolsa de Valores de Seúl

En 2018 se organizó la primera edición del certamen Arirang Concour, cuya finalidad era fortalecer el vínculo cultural entre Corea y México, e incentivar la creatividad de jóvenes músicos al adaptar un Arirang (canto tradicional coreano) a un género musical moderno.

El primer lugar lo obtuvo el Colectivo Nacional Mexicano, un grupo conformado por 11 jóvenes que fusionaron los ritmos tradicionales de Corea con la cumbia, dando como resultado un tema único titulado Miryang Arirang, cuyo video se grabó en la CDMX con el apoyo de los gobiernos de ambos países.

Misael Ortiz, bajista y director musical de la banda, detalló que el éxito de proyectos como éste se debe en gran medida a las barreras que se han roto gracias al internet, hecho que ha permitido a los mexicanos descubrir aspectos de Corea que despiertan su interés.

“Somos fanáticos de su cultura, de su gente, de la moda, la comida. Hoy en día ves a jóvenes de entre 15 y 20 años vueltas locas por los grupos musicales, y por el tipo de vestimenta que usan. Estamos muy permeados por lo asiático, y eso facilita la entrada de artistas y productos provenientes de ese lado del mundo”.

“Cuando una canción pega en Corea, de inmediato la quieren escuchar aquí. O habrá quienes prueben recetas de arroz que viene de ese país. Hoy en día tenemos todo a la mano, gracias a la web y las redes sociales, la diversidad se genera por esas herramientas, y crea un mundo sin fronteras”, expresó Ortiz a El Sol de México.

Este proyecto musical surgió a raíz del concurso, y Misael se dio a la tarea de reclutar a un grupo de amigos amantes del arte y "lo coreano" para dar vida al colectivo. Su objetivo era hacer un arreglo con música latina, y la cumbia les pareció el ritmo adecuado para crear esta nueva versión.

Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo del K-Pop, ya que en la última década ha despertado la curiosidad por los ritmos coreanos, e incluso ha llevado a los fans a imitar la forma de vestir de los cantantes. Misael opina que al igual que sucedió con su cumbia, la aceptación de este género se debe a que la música es la llave para llevar mensajes a cualquier parte del mundo.

“Es un idioma en el que no necesitas comprender la gramática para comunicarlo a otras personas, atraviesa fronteras, y es el nexo con otras culturas. Como humanos tenemos la capacidad de percibir sonidos, ritmos, emociones y sensaciones, y una buena canción es el método más perceptivo para transmitir todo lo anterior y unir a las personas”, subrayó.

El Colectivo Nacional Mexicano celebra esta hermandad con el país asiático, y para continuar fortaleciendo este vínculo a nivel musical, ya preparan un tema "de México para Corea", en el que nuevamente incorporarán ritmos de ambos países.

Hermanos en la pantalla

Las telenovelas provenientes de Corea, conocidas como K-Dramas, han sido parte de esta incursión cultural. Fue en 2002 cuando el Canal 34 importó la primera producción Todo sobre Eva, luego de un acercamiento por parte de la embajada coreana, en un intento por promover sus historias.

El experimento resultó ser un éxito, y pronto el público pidió más contenido. Romance de la suerte, El hada de las pesas, Deseo en las estrellas y Sonata fueron algunos de los títulos que siguieron, permitiendo que estas producciones compitieran con sus similares mexicanas.

Con la llegada de las plataformas digitales, la brecha televisiva entre ambos países se hizo más corta aún, ya que puso al alcance del público una mayor variedad de series como Herederos, Guardaespaldas K2, El rey: Eterno monarca y Aterrizaje de emergencia en tu corazón.

Young Doo Park considera que el gusto del público mexicano por estas series se debe a que están basadas en las similitudes entre ambas culturas que los escritores han notado a lo largo de los años, así como la forma en que han retratado aspectos de su propia historia en los dramas, resultando en productos con temáticas universales.

My husband got a family (en México titulada Mi marido tiene familia), la cual resultó en un éxito rotundo.

“En los años 50 Corea era uno de los países más pobres del mundo, no teníamos nada para pasar el tiempo, entonces empezaron a lanzar los dramas de televisión al público, y mucha gente se empezó a juntar en su casa para verlos. Los coreanos son muy sensibles a las tendencias, mucha gente viaja a otros países para observar de cerca su cultura, y plasmarlo en historias con las que se puedan identificar”.

Los productores mexicanos también han recurrido a la investigación de campo para recrear dramas coreanos en televisión nacional. Tal fue el caso de Juan Osorio, quien viajó a Corea del Sur para saber qué producciones podrían ser del gusto de su público. Fue así como en 2016 dio vida a Sueño de amor, protagonizada por Betty Monroe y Cristian de la Fuente, que narra el reencuentro de una pareja 20 años después de haber terminado, y está inspirada en sus aprendizajes en el país asiático.

Pero su mayor acierto fue adaptar la novela My husband got a family (en México titulada Mi marido tiene familia), la cual resultó en un éxito rotundo, especialmente por una de las parejas protagonistas, Aristemo, encarnados por su hijo, Emilio Osorio, y Joaquín Bondoni, quienes incluso tuvieron su propio spin off, Juntos, el corazón nunca se equivoca.

En el ámbito de los reality shows, destaca el programa ¿Quién es la máscara?, el cual batió récords de audiencia en su estreno. México fue el segundo país (después de Estados Unidos) en producir su versión de Mystery Music Show: King of Masked Singer.

Esta idea surgió en Corea del Sur en 2015, en las oficinas del canal Munhwa Broadcasting Corporation, y tuvo como concursantes a grandes estrellas del K-Pop como Jungkook, de BTS; Chen, del grupo EXO; Kim Bo-hyung, de la extinta agrupación SPICA; Dayoung de Cosmic Girls; y Shin Dong Hee de Super Junior.

Su estreno en México se celebró en agosto de 2019, bajo la producción de Miguel Ángel Fox, y conducido por el actor Omar Chaparro y Natalia Téllez. Su aceptación fue tal, que cada semana se colocaba en el primer lugar de tendencias en Twitter, y a menos de un año de su emisión, se renovó para una segunda temporada (que se estrenó el 11 de octubre de 2020).

Super Junior

BTS da voz a la juventud

De acuerdo con datos de Spotify, México se encuentra dentro de los cinco países que más consumen K-Pop en todo el mundo (por debajo de Estados Unidos y Brasil). Agrupaciones como Super Junior, BLACKPINK, EXO, Monsta X y Twice han conquistado las listas de popularidad dentro de la plataforma en la última década.

Pero una de ellas ha sobresalido del resto, reuniendo a una enorme legión de fans que los siguen a cada paso: BTS. Desde su primera presentación en el país en 2014, los fans mexicanos empezaron a descargar su música, y los recibieron con los brazos abiertos en su retorno con el tour “The red bullet”, cuya presentación se celebró el 29 de julio de 2015 en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes.

Su fandom nacional creció cada vez más, pero fue hasta 2017 cuando su participación en el evento KCon México hizo estallar el furor por la agrupación. Anghely Maldonado, representante de ARMY México (fanbase de BTS en México), señaló en entrevista con l Organización Editorial Mexicana que la buena aceptación del grupo se debe a la honestidad con que retratan temas y situaciones de la vida diaria en sus canciones.

“Ellos empezaron en un pequeño edificio, donde grababan toda su música, las tres grandes compañías en Corea que manejaban los grupos ni siquiera los volteaban a ver. Fue hasta que lanzaron su álbum The most beautiful moment in life (2015) que llamaron la atención por sus letras, porque hablaban sobre la juventud, el amor propio y el desarrollo personal. No tenían miedo a expresarse, y eso llamó mucho la atención en el mundo del pop”, señaló.

Además de conectar con su arte, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se mantienen cerca de sus seguidores a través de las redes sociales y de los reality shows donde comparten algunos highlights de su camino a la fama: Rookie King: Channel Bangtan, American Hustle Life, BTS Gayo, BTS: Bokbulbok, BTS: Bon Voyage (Partes I, II, III y IV), Run BTS y Bring the soul.

También realizaron dos documentales titulados Burn the stage y Love yourself in Seul, los cuales recaudaron un total de 18 millones 500 mil y 13 millones de dólares, respectivamente.

Foto BTS Instagram

Anghely ha formado parte de este crecimiento, y de primera mano ha visto cómo la agrupación transmite su autenticidad y sencillez a todos sus fans, llamando incluso la atención de algunos adultos que se identifican con el mensaje de sus canciones.

Debido a la velocidad con la que el grupo lanza material nuevo, mantenerse al día con ellos no es tarea fácil. Es por ello que ARMY México hace una gran labor para informar a todo el fandom nacional sobre lo más reciente, y así apoyarlos a generar tendencias en las redes sociales y mantenerse dentro de los primeros lugares en las listas de popularidad.

Su equipo está conformado por 19 personas, distribuidas en distintos estados de la República, quienes en todo momento están pendientes de las novedades en los principales medios de Corea, Estados Unidos y China. Asimismo, se mantienen en comunicación con fandoms en otras partes de Latinoamérica para no perder ningún detalle.

“Muchos fans no hablan inglés o coreano, nosotras tratamos de traducir la mayor cantidad de noticias, y nos dividimos para estar en redes sociales y apoyarlos cuando vayan a lanzar algo nuevo. Les agradecemos mucho que nos compartan todo lo que hacen, aunque también sabemos que tienen derecho a su privacidad y tampoco les pedimos saber todo”, platicó Anghely.

Estos esfuerzos han rendido frutos, y han posicionado a México como el quinto país donde más se escucha su música en Spotify, y a la CDMX como la tercera ciudad con mayor número de reproducciones, con un promedio de 390 mil 846 oyentes al mes.

El éxito de BTS a nivel mundial se ha reflejado también en sus cuentas bancarias. Además de sus ingresos por las ventas de boletos, mercancía y reproducciones en redes sociales, en septiembre de este año se convirtieron en accionistas de su disquera, Big Hit Entertainment, la cual debutó en la Bolsa de Valores de Seúl duplicando el valor de sus acciones en el primer día.

La banda surcoreana de K-Pop, BTS, ya tiene casa en México / Foto: Federico Xolocotzi

Música con compromiso

A mediados de 2019, la agrupación se unió al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia para contribuir a la lucha contra la violencia escolar. Como parte de su compromiso, lanzaron el videoclip del tema “Answer: Love myself”, cuya letra invita a las personas a no guiarse por los estándares de belleza y aceptarse tal como son.

Este espíritu altruista lo han contagiado a todas sus fans, quienes inspiradas por la empatía que los integrantes muestran ante problemas sociales, han emprendido sus propias campañas para ayudar a personas en crisis. En México, las integrantes de ARMY han apoyado a distintas fundaciones, e incluso se unieron para asistir a los damnificados del terremoto de 2017.

“En una ocasión hicimos un boteo en las sucursales de una cadena de cines para Reforestamos México, todo lo recaudado se donó para plantar árboles. También colaboramos en la campaña Del amor nace la vista de Cinépolis, para la Cruz Roja, y en 2017 nos unimos con otros fandoms para recaudar víveres y entregarlos a los afectados por el sismo”, detalló Anghely.

Hace unos meses, las Army de todo el mundo se unieron también para duplicar la cifra de un millón de pesos que BTS donó al movimiento Black Lives Matter. “Estamos en contra de la discriminación racial. Condenamos la violencia, tú, yo y todos tenemos derecho a ser respetados. Nos mantendremos unidos”, escribió la agrupación a través de su cuenta de twitter, días después del asesinato de George Floyd.

ARMY - Es el nombre que recibe el fandom oficial de BTS, las siglas significan Adorable Representative M.C. for Youth.

México y Corea empezaron relaciones diplomáticas en 1962.

La banda de k-pop BTS interpreta su éxito BTS / Foto: AFP

El fenómeno Parásitos

El séptimo arte también ha formado parte de esta hermandad, ya que el mercado mexicano ha cobrado mucha importancia a nivel cinematográfico, especialmente a través de los festivales, los cuales han servido como ventana para introducir con éxito algunos títulos al mercado nacional.

Park destacó cintas como The host (2008) y Estación zombie (2016), que han permitido a sus directores establecer un vínculo con el público de habla hispana. Pero sin duda el mayor logro hasta el momento ha sido Parásitos del director Bong Joon-ho, la cual se estrenó el 25 de diciembre de 2019, y permaneció en cartelera durante ocho semanas, recaudando un 118.7 millones de pesos en salas, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).