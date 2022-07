¿Con su ex? Khloé Kardashian será madre de nuevo junto a Tristan Thompson

Khloé Kardashian está a punto de agrandar su familia, ya que recibirá a su segundo hijo, concebido a través de una madre subrogada, según confirmó a CNN un representante de la familia.

El exnovio de la modelo, el basquetbolista Tristan Thompson, es el padre del bebé, al igual que de True, la primera hija de Khloe.

“Podemos confirmar que True tendrá un hermano que fue concebido en noviembre. Khloé está increíblemente agradecida con la extraordinaria madre subrogada por esta bendición tan hermosa”, dijo el representante a la cadena.

El portavoz de la famosa familia Kardashian pidió, no obstante, "amabilidad y privacidad para que Khloé pueda concentrarse en su familia”.

Según la publicación, la hermana de Kim Kardashian ha estado abierta desde hace tiempo a hacer crecer a su familia.

De hecho, sus intentos por concebir un segundo hijo a través de la fecundación in vitro y la asistencia para la fertilidad se documentaron en Keeping Up With the Kardashians, el reality que sigue la vida de una de las familias más conocidas.

Khloé Kardashian y Tristan Thompson terminaron su relación el pasado mes de diciembre, luego de que se descubriera que el basquetbolista había sido infiel y estaba esperando un hijo con otra mujer, quien lo demandó para que se hiciera cargo de la manutención.

Sin embargo, de acuerdo con lo señalado por el representante, la expareja ha decidido volver a comunicarse debido a la llegada del integrante más jóvenes del clan Kardashian.

Hasta el momento la modelo no ha compartido información sobre la llegada de su bebé, por lo que habrá que esperar para tener más noticias.