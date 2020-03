Kiersten White revive el mundo de Buffy, la cazavampiros

Kiersten White aún recuerda cuando de adolescente veía la serie de televisión Buffy y la cazavampiros. “Crecí con ella, la veía cuando era una adolescente y ver a un personaje así de poderoso, siendo una súper heroína pero que también era capaz de preocuparse por sus sentimientos y sus amistades significaba mucho para mi, era muy apasionante”, dice la autora, best seller del New York Times.

Lo que no se imaginaba la escritora estadounidense es que años más tarde, su editor le llamaría para pedirle que realizara una historia ambientada en este universo y darle continuidad. “Él sabía que me encantaba esta historia, así que me envió un mail y me preguntó si quería escribirla. Obviamente dije que sí, porque como una contadora de historias, este personaje influyó mucho en mí; amaba que ese mundo oscuro integrara acción, humor, romance, esa es la sensibilidad que me gusta y escribir una nueva historia en este mundo es muy emocionante”, afirma la escritora de visita en la redacción de El Sol de México.

Así fue como surgió La última cazadora, novela que Kiersten White presentará esta tarde a las 15 horas en la Feria Internacional del Libro de Minería. No se trata de una secuela de Buffy la cazavampiros, sino de una historia totalmente nueva ambientada en este famoso universo. La trama gira alrededor de Nina, una chica que decidió no adoptar el violento estilo de su comunidad, pero cuya vida cambia cuando descubre que no solo es la Elegida, sino también la última cazadora de criaturas.

“Lo más importante para mí era crear el mismo sentimiento que tenía Buffy aún sabiendo que ella no era mi personaje principal. Quería que los lectores de esta novela sintieran lo mismo que cuando veían el programa. Cuando comencé la investigación, capturar los sentimientos era primordial”, explica.

Junto a esta novela, Kiersten White también presentará dos libros más. El primero es Juegos mentales,su más reciente lanzamiento en México. “Es la historia de dos hermanas con habilidades extraordinarias: una puede ver cosas del futuro y otra tiene instintos perfectos, así que su primera idea o impulso siempre es correcto y hay toda una corporación que quiere ocupar esas habilidades a su beneficio”.

El segundo libro es El engaño de la princesa, inspirada en el universo del rey Arturo y el famoso mago Merlín. “Tomo una historia de un mundo con la que se van a sentir familiarizados, pero estoy aprovechando un nuevo ángulo, así es que podrán ver todo en un nuevo mundo y pensarán cosas sobre estas historias que quizá no se habían percatado antes”.

Amante de las historias fantásticas y los monstruos, Kiersten White se dice admiradora de un mexicano: Guillermo del Toro, con quien anhela algún día poder trabajar. “Siempre que me preguntan quién es mi inspiración digo su nombre. Es un maestro para contar historias. Si tuviera oportunidad de que alguien tomara uno de mis libros e hiciera una película sería él, dejaría todo en sus manos sin importar lo que hiciera “, confiesa.

Kiersten White estará firmando autógrafos esta tarde en la FIL de Minería para después seguir trabajando en la que será su siguiente novela.