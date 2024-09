Kika Edgar se presenta en el Metropólitan junto a La Única Internacional Sonora

El Teatro Metropólitan se convirtió en una pista de baile de centro nocturno durante el concierto de Kika Edgar, “Fiesta con La Única Internacional Sonora de Arturo Ortiz y Antonio Méndez”, ante un público efusivo.

“Estoy bien contenta. Esto es un sueño, una gran oportunidad de convivir con ustedes, hacer una fiesta, divertirnos y llenar los corazones de color, de luz, de magia”, dijo la tamaulipeca al iniciar el show.

El concepto musical, nace desde la invitación que le hace La Única Internacional Sonora para intervenir en una de sus producciones de duetos y fue en pasada actuación de los músicos Arturo Ortiz (percusiones) y Antonio Méndez (trompeta), que la invitaron para cantar los temas que en el pasado hizo Sonia López.

En pareja dejaron sus butacas, y la mayoría de los asistentes bailaron durante el concierto que incluyó 30 canciones, 12 de las cuales estuvieron a cargo de Kika Edgar.

“De muchas artistas femeninas que se han subido al escenario con nosotros, Kika es la que ha cumplido con todas las expectativas, sobre todo en el ámbito vocal; las ha sobrepasado. Te queremos mucho”, le dijo el vocalista-animador de la agrupación a nombre de todos los músicos.

El lugar dejó de ser un teatro y al ambiente de salón se disfrutó la treintena de temas que se inició con “La boa” y “El mudo”.

La tercera melodía de la lista, y primera para Kika Edgar en solitario fue “El nido” y en su voz se escucharon otros éxitos como “Mi caprichito”, “Pena negra”, “El ladrón”, “Corazón de acero”, “Piel canela”, “Pedacito de mi vida” y “Mil horas”.

Los músicos, iconos de la música tropical, ejecutaron temas del repertorio santanero como “Yolanda”, “Perfume de gardenias”, “Luces de Nueva York”, “Bomboro quiñá” y “Saca la botella”.

DISFRUTAN DE LA FIESTA

Entre el público estaba una joven de nombre Ingrid, quien se dijo admiradora de las canciones de Kika Edgar. “He seguido la carrera de Kika por sus canciones de balada. Y ahora escucharla en música tropical va a ser una buena experiencia. Y conozco a la Sonora por mis abuelos y papás y escuchar sus canciones me evoca a mi familia” explicó la asistente.

La señora Carmen Ortega acompañada de su esposo, dijo que a ella le gustan las canciones de la sonora, “y ahora que me enteré que iba a estar con ellos Kika Edgar, me interesó estar aquí. El estar aquí disfrutando del show, me evoca a momentos familiares que viví en mi infancia y adolescencia con mis padres y mis tíos, en convivios”.

Otra de las asistentes al concierto, Luz María Ortega, compartió: “Llevo muchos años escuchando a la Sonora, sus canciones me provocan felicidad y me llevan a bailar, el sonido tropical siempre me ha gustado, por eso hice mi guardadito para comprar mi boleto y estar aquí”.