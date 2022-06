Así se ve el vestido de Marilyn Monroe después de que lo usara Kim Kardashian

Kim Kardashian volvió a generar polémica en redes sociales esta semana, luego de que comenzaran a circular imágenes del estado en el que se encuentra el icónico vestido de Marilyn Monroe que la socialité utilizó para la más reciente Met Gala.

A través de la cuenta marilynmonroecollection en Instagram, comenzó a circular una comparativa entre el antes y el después de la histórica pieza que utilizó Monroe cuando le cantó el Happy Birthday al presidente de Estados Unidos John F. Kennedy.

En las fotografías se puede observar que varias de las piezas de pedrería que adornas el vestido ya no se encuentran en su lugar, mientras que varias más penden, literalmente, de un hilo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Marilyn Monroe Collection (@marilynmonroecollection)

Asimismo, en la fotografía tomada tras la Met Gala, se puede apreciar que el vestido sufrió daños en la tela a los costados de los broches y el zipper con los que se cierra la parte trasera de la prenda.

Gossip Exigen que prendas históricas no sean prestadas a socialités

Cabe recordar que tras el icónico evento en la ciudad de Nueva York, Kardashian recibió críticas por varios frentes después de usar esta pieza histórica de la moda.

Por un lado, hubo quienes acusaron que la estricta dieta que tuvo que realizar para perder alrededor de siete kilos antes de que el vestido le quedara es una forma de fomentar la búsqueda de cuerpos delgados más allá de las consecuencias.

A estas voces se sumaron otras en el mundo de la moda, como el diseñador Bob Mackie, quien apuntó que el vestido fue confeccionado especialmente y sólo para Marilyn Monroe.

Igualmente, el museo Ripley Belive It or Not, quien posee el vestido, fue criticado duramente por permitir que la pieza se usara en el evento. Al respecto el museo defendió que se tomaron una gran cantidad de medidas antes de permitir que Kim Kardashian lo vistiera.

Cabe recordar que sólo en la alfombra de la Met Gala apareció el vestido diseñado para la fallecida actriz estadounidense, mientras que la prenda que vistió Kardashian en el evento posterior era una réplica.

Con información de La Prensa





