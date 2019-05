Kiss se presenta con una producción espectacular

Por fin la espera terminó para miles de fanáticos que llegaron desde temprano para poder tener una vista privilegiada de lo que será el último concierto de Kiss en México.

En punto de las 10:20 horas, las pantallas mostraron a los integrantes de Kiss, un grito llenó el ambiente, una manta gigante con el logo del grupo que cubría el escenario fue levantada y los integrantes de Kiss descendieron del techo del escenario, y el grito que salió de la garganta de sus fans fue ensordecedor, y es que la mayoría de los asistentes al festival Domination tenían un único objetivo, ser testigos del “One Last Kiss: End Of The Road”.

Las notas de “Detroit Rock City” llenaron el recinto y los fans estallaron de júbilo, al ver a sus ídolos por última vez.

Respaldados por una gran producción que incluye pirotecnia y lásers, el grupo Kiss comenzó su show demostrando porque es considerada una banda de culto.

“Shout It Out Loud” fue el segundo tema que interpretó la banda para acto seguido decir "este concierto es para México, esta noche es de Rock and Roll" al mismo tiempo que pedía a los asistentes que levantaran sus vasos para brindar con ellos.