Kiss se quita el maquillaje y cuenta lo bueno y malo en su documental

Llegó el momento, la historia que comenzó en enero de 1973 con el bajista Gene Simmons y el guitarrista Paul Stanley está por terminar. La gira End of the road con la que KISS espera visitar 100 ciudades del 18 de agosto y hasta julio de 2022, marcará el fin de una era.

“Cuando nos bajemos del escenario se va a romper mi corazón, al final del último show sé que voy a llorar como una niña de 12 años, porque es una parte que se va a romper. Eso va a suceder, pero tienes que pensar cómo fue el viaje y lo maravilloso que ha sido para nosotros”, confesó Simmons al presentar para medios de América Latina el documental KISStory, en el que mostrarán los blancos y los oscuros de su historia.

Celebridades Moderatto: 20 años de predicar la palabra del rock

Sentado en las escaleras de su casa y portando una gorra negra que oculta su todavía abundante cabellera, el músico celebró que sus fans podrán ver lo que sucedió tras bambalinas, pues en este punto de su vida su único deseo es mostrarse tal y como fueron en sus años dorados los creadores de I was made for lovin ́ you.

“Cuando sales de noche te pones labial y blush, y piensas que eso es tu persona. Pero no eres eso, es sólo un show. La gente conoce a la persona real cuando se quita el maquillaje y viene del corazón, este documental es esto, muestra quiénes son las personas reales detrás de todo”, adelantó.

“Nos tomó décadas mostrarnos realmente. Alguien me dijo una vez que cuando ves a las stripers en el escenario no salen desnudas, se van quitando poco a poco todo, tal vez esa es nuestra historia, y ahora estamos llegando al final y vamos a mostrar todo”.

Foto cortesía

Con una expresión seria, pero manteniendo un tono de voz dulce, el artista expresó que para él fue muy conmovedor revivir su trayectoria, especialmente lo que vivió en sus primeros años que, en su opinión, fue la etapa que los llevó a convertirse en íconos del rock.

“El inicio es lo más importante, tienes el corazón y el compromiso, y lo crees”, comentó. “Lo más importante para un boxeador antes de subir al ring es creer que va a ser un campeón”.

A lo largo de 48 años de carrera, KISS, que ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll ha lanzado 44 álbumes, con 100 millones de copias vendidas a nivel mundial, y poseen el título de la banda que ha ganado más discos de oro en Estados Unidos.

Su historia ha estado marcada también por conflictos entre sus integrantes, y la polémica salida de Peter Criss en 1980, cuyas adicciones lo llevaron incluso a vivir en la calle, según se dio a conocer años más tarde.

Si Gene Simmons pudiera eliminar pasajes de la historia de KISS serían aquellos en los que aparecen las drogas y el alcohol, pues considera que no traen nada positivo al mundo.

Además de este documental y de la reanudación de su gira del adiós, Gene tiene planeado lanzar una cinta en Netflix y continuar con sus negocios.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Al cuestionarlo sobre el futuro de la música ahora que ellos ya no estarán presentes, y muchas bandas se han disuelto, esbozo una pequeña sonrisa y expresó que alberga esperanza, pues aún hay artistas como Billie Eilish capaces de generar contenido de calidad.

En cuanto a los artistas latinos, reconoció el trabajo de Los Tigres del Norte, Juanes y José José, y pidió a los futuros artistas seguir su ejemplo, y no olvidar a quienes los han inspirado, pues de esa manera y con trabajo arduo, en algún momento lograrán el objetivo de convertirse en modelos a seguir. KISStory se transmitirá en dos partes el 21 y 22 de agosto a las 22:00 horas, a través del canal de paga A&E.