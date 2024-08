Game of Thrones se convirtió en uno de los programas de televisión más vistos y seguidos de la historia, el mundo de George R.R. Martin llevado a la pantalla fue un éxito rotundo aunque con una sensación amarga por el cierre que tuvo, el cual no gustó a la comunidad. Kit Harington que interpretó al protagonista, Jon Snow, habló respecto al final de la serie y explicó por qué no acabó de la mejor forma.

Con 8 temporadas, el mundo de Game of Thrones maravilló al mundo con su historia, no obstante, muchos consideraron que no fue el gran final deseado, argumentando que el arco y desarrollo de varios personajes no culminaron de la mejor manera, tal es el caso de Jon Snow Interpretado por Kit.

Tras 5 años de su culminación, en una entrevista para el medio británico GQ, el actor británico habló sobre el polémico final de la serie, aclarando que hubiera sido imposible una temporada más de la icónica serie.

Creo que si hubo algún fallo en el final de Juego de Tronos , es que estábamos todos tan cansados que no podríamos haber seguido más tiempo. Y por eso entiendo que algunas personas pensaron que fue apresurado y podría estar de acuerdo con ellos. Pero no estoy seguro de que hubiera otra alternativa explicó Kit para GQ





También señaló que cuando miraba fotos suyas de la última temporada sólo veía cansancio, "Parezco agotado, no tenía otra temporada en mí”.





Kit Harington señala que final apresurado de GOT fue por cansancio de productores y elenco. | Foto: @GameOfThrones / HBO









Todos tienen derecho a su opinión. Creo que se cometieron errores, en cuanto a la historia, tal vez hacia el final. Creo que hubo algunas decisiones interesantes que no funcionaron del todoExplicó Harington





Kit Harington no quiere ser recordado sólo por Jon Snow

El actor habló sobre el spin off de Jon Snow que fue descartado, señalando que un inicio se negó rotundamente y posteriormente lo consideró, no obstante, las cosas no se terminaron por dar y la serie quedó archivada.





Sentí que podría haber algo más que decir y una historia que contar de una manera bastante limitada. Pasamos un par de años desarrollándolo. Y simplemente no... nada nos entusiasmó lo suficiente. Al final, me eché atrás y dije: –Creo que si llevamos esto más allá y seguimos desarrollándolo, podríamos terminar con algo que no sea bueno. Y eso es lo último que todos queremos–. explicó Harington.Dijo para GQ

Además, Kit explicó que si bien se siente agradecido con la serie, pues le dio su familia y grandes amigos, busca desapegarse de Jon Snow y probar retos distintos, pues no quiere ser recordado sólo por su interpretación en Game of Thrones.





"You know nothing, Jon Snow." #TheWatchersOnTheWall #GameofThrones #JonSnow #Ygritte pic.twitter.com/3Vwdmyndzq — Game of Thrones (@GameOfThrones) June 11, 2014





iba en contra de lo que intento hacer (seguir con el Spin off de Jon Snow), que es separarme de la serie. Si sigo en ella, sería muy difícil pedirle a la gente que te vea como algo más. Y es esencial para hacer mi trabajo que la gente venga a verme a mí y no a Jon Snow”.

Cabe mencionar que muchas de las críticas se fundamentaron en que la serie se adelantó al libro "Canción de HIelo y Fuego" de George R.R. Martin, obra que aún no cuenta con un final. El mismo literato comentó que estuvo alejado de lo realizado en la serie desde la quinta temporada hasta la última.