Knotfest decepciona a sus fans

Desesperación, rostros de molestia, rechiflas y desconcierto es lo que miles de fans viven en el Knot Fest meet Force Fest pues las participaciones de Evanescence y Slipknot están en duda debido a una barricada que se rompió frente al escenario, lo que ha causado más de dos horas de retraso en las actuaciones de estas bandas.

“Estamos esperando desde hace dos horas y no nos han anunciado nada sobre lo que está pasando. Hay rumores de que cancelaron (Evanescence) porque tiraron (el público) la valla”, comentó Fanny Delgado, seguidora del grupo comandado por Amy Lee.





La producción del evento no se ha pronunciado de manera oficial y a los fans no se les ha dado ningún tipo de información. “Nos enteramos de esto porque un amigo me mandó un mensaje de allá adelante. Me dijo que tiraron la división (entre la zona general), pero en realidad sea verdad o sea mentira no nos han anunciado nada”, dijo Brisa Vázquez, quien también esperaba la presencia de Slipknot.

A través de sus redes sociales, Evanescence subió una foto tras bambalinas con el mensaje: “Estamos esperando para salir al escenario del Knotfest en Ciudad de México. Estaremos ahí tan pronto como arreglen la barricada. ¡Vamos vamos vamos!”, escribió la agrupación liderada por Amy Lee.

Hasta las 23:35, una voz de la producción dijo a través de las bocinas principales: “Les pedimos de la manera más atenta que se recorran hacia atrás de la barricada del área general para que dejen entrar a seguridad, poder reparar esto y continuar con el show. Gracias”, lo que provocó rechiflas y una mayor molestia del público.

Algunos fans de Slipknot que esperaban la presencia de la banda a las 23 horas, no sabían del retraso de Evanescence hasta las 23:45 horas. “No sabíamos de esto, estábamos viendo a Goosmack”, señaló Norberto Pérez, quien también lamentó la cancelación de Testament y las malas condiciones del festival.

“De hecho estábamos platicando de la cancelación de Testament, veíamos un comunicado en Twitter que la banda no llegó, qué ya estaba todo pagado y que mañana no van a tocar. El lugar está bien pero faltó mucha coordinación, no hay iluminación, hay muchos hoyos y gente lastimada”, dijo.





En redes sociales, LiveTalent, la empresa encargada de la organización del Lnot Fest Meet Force Fest explicó en un comunicado que canceló “las fechas de Testament en nuestro país debido a un grave incumplimiento e irresponsabilidad por parte de la banda y su equipo de management”.

Hasta este momento, la empresa no se ha pronunciado sobre el retraso en los actos principales de este primer día de actividades.