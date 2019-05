Kristin Cavallari va por la segunda temporada de su serie

Pasión es la palabra que ha llevado a Kristin Cavallari al éxito o al menos eso es lo que ella cuenta cuando habla sobre cómo fue que materializó uno de sus sueños y de cómo eso la convertiría en una mujer de negocios.

“Cuando empecé Uncommon James no tenia en la cabeza que me iba a convertir en una mujer de negocios, quería realmente disfrutarlo y esperaba que fuera algo que yo pudiera hacer desde mi casa donde pudiera ser mamá principalmente y algo de lo que me sintiera emocionada, todo surgió de la pasión” comentó en entrevista telefónica.

Su empresa, es una firma en la que la Cavallari, reconocida por su participación en los programas Laguna beach, The real orange county o The Hills, ha mostrado su parte creativa como diseñadora. Tras una primera temporada, Kristin estrena hoy una segunda parte de su reality Very Cavallari donde abre su vida al mundo.

Para esta temporada la también actriz adelanta que “vamos a ver más cosas más reales de lo que estaba sucediendo en mi vida y creo la gente se va a poder conectar y relacionar más con el programa”.

Revelación de secretos, peleas con sus trabajadores y situaciones sentimentales muy duras, son algunas de los momentos que componen la continuación de su programa. “Una de las partes más difíciles de ser dueña de una compañía es que tengo que separar mis emociones sobre lo que es bueno para mi empresa y desafortunadamente tengo tomar acciones al respecto” explica.

Además, ha sido autora de dos libros, y madre de tres pequeños, por lo que ha sido catalogada como un ejemplo de lo que se podría llamar como una mujer empoderada.

“Como mujer tu lo puedes tener todo y puedes ir detrás de tus sueños, creo que las mujeres están teniendo su momento actualmente y me gusta pensar que yo estoy en eso también. Es increíble que una mujer pueda llevar su propio negocio en busca de sus sueños y lo mismo pasa con las mujeres que están emprendiendo”, asegura.

Aunque asegura que es difícil estar expuesta todo el tiempo ante las cámaras, Kristin asegura tener el control de lo que quiere que se muestre en el show y comunicación con su marido al respecto, “pero decidí hacer este programa y ser verdaderamente real sobre lo que está pasando con mi vida, eso es lo que hace autentico a este show, ser abierta y honesta, entonces a veces digo ¡aaaah, eso lo quiero quitar! pero no lo hago porque trato de ser honesta” finaliza.