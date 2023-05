Kuno Becker habla sobre su adicción a las drogas y cómo logró superarla

En diversas ocasiones Kuno Becker, el actor que da vida a Santiago Muñez en la saga "Gol!", ha hablado públicamente sobre el problema de adicción a las drogas que presentó luego de un fuerte episodio de depresión, el cual ha superado gracias a una compañera muy especial.

"Yo tuve una adicción a las drogas que cambió en muchas maneras mi vida, de entrada casi me muero por esa adicción (...) llegué al punto en el que no me podía levantar de la cama, me acuerdo de haberme visto al espejo y de ver la muerte reflejada", indicó recientemente desde sus redes sociales.

Del mismo modo, añadió que llegó a un punto de quiebre en el que reflexionó sobre su vida, y que en cualquier momento podría perderla a causa de dicha condición.

"Sabía que en cualquier momento podría morir, ese fue el instante en el que decidí internarme en una clínica de rehabilitación y tratar de ayudarme a mí mismo, mi vida cambió, mis prioridades cambiaron, todo cambió", detalló.

Pets 51, la iniciativa para honrar a quienes lo ayudaron

Para tratar de sobrellevar el problema de drogadicción, detalla el actor, tuvo el apoyo de su perrita "Martina" y para corresponderle, inició un proyecto que ayuda a que perros y gatos tengan una segunda oportunidad.

"Cada vez que se me subía al pecho, me hacía sentir que la vida talvez sí tenía sentido, yo he tratado de corresponderle a ella".

Pets 51 es la iniciativa que lanzó Becker donde se ponen a la venta accesorios para mascotas. El 51 por ciento de las ganancias, de acuerdo con la estrella de telenovelas, serán donadas a asociaciones sin fines de lucro que apoyen animales.

Me costó mucho tener el valor de publicar édte video. La razón? La verdad, el miedo a verme vulnerable y lo que iban a pensar de mi. Pero gracias a lo que pasé, logré encontrarl el proyecto mas importante de mi vida. Más, que cualquier película o proyecto actoral. Una nueva forma de darle a una animal una segunda oportunidad, como yo la tuve.

"Pensé mucho en una forma de ayudar, en qué podría hacer para no ayudar a un perro o a algunos, como podría crear una forma de ayudar a más animalitos inocentes", dijo.

El objetivo, además de ayudar a los animales, dice Kunno, es darles una segunda oportunidad, pues asegura que por todo lo que vivió, él considera que tuvo la fortuna de retomar su vida y quiere que los seres vivos puedan hacerlo también.

"Los veo sufrir tanto y me identifico con eso porque yo sí tuve una segunda oportunidad, espero que nos puedan ayudar y de esa forma nosotros podamos ayudar a muchos perritos y gatos que lo necesitan", concluyó.