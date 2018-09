Kuno Becker regresa a la dirección con la película El día de la unión, basada en los hechos ocurridos en los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y 2017.



El actor produce la historia y da vida al protagonista, quien se ve envuelto en una serie de eventos que lo obligan a meterse en los escombros para salvar a su hijo, a quien había dejado minutos antes en un estacionamiento, mientras él entregaba un trabajo urgente en el sexto piso del inmueble colapsado.

Kuno, quien defendió la trama de la historia, comentó que no se trata de hablar sólo de un héroe, sino de los miles de héroes del 19 de septiembre de 1985. “Es sobre una sociedad que se unió y en lugar de mostrar la desgracia y el dolor, aquí sumamos la voluntad de muchas personas que se arriesgaron a mover los escombros para salvar a quienes estuvieron atrapados”.

Por su parte, Ximena Ayala, quien da vida a una mujer ruda, señaló “sí, Vázquez (su personaje)

representa al México de aquellos años, lo vemos en su lenguaje, es el mexicano entrón que no la piensa dos veces y se lanza a ayudar, agradezco a Kuno Becker esta oportunidad, pues en la historia el público no verá de dónde sale mi personaje, pero estuve en dos espacios que me ayudaron mucho para darle vida a mi personaje, es una mujer boxeadora que estaba entrenando cerca del lugar cuando ocurrió el terremoto, por eso su voluntad sin miedo y la rudeza en su forma de expresión”, comentó la actriz.

Kuno Becker habló sobre las dificultades de la dirección y comentó que fue contar con el financiamiento necesario para no sacrificar la calidad de la cinta. “Fue muy difícil, la película fue muy cara, pero agradezco que me hayan dado la oportunidad de dirigirla y sacarla adelante, un proyecto que parecía imposible se hizo y confiaron en mí”, expresó el actor.

Otro de los temas que no quiso dejar fuera fue señalar que lo más triste es ver que cada año, cada 19 de septiembre, acuden menos personas a los sitios donde se honran a los héroes y se recuerdan a los desaparecidos. “Es importante que no olvidemos nuestros logros como sociedad, lo que se hizo en 1985 fue un ejemplo para el mundo, incluso el año pasado también volvimos a mostrar ese espíritu de solidaridad, esta película tiene como fin hacernos sentir orgullosos como mexicanos y empezar a acostumbrarnos a ver nuestra bandera hacia arriba, tenemos que alimentar nuestro lado patriótico y sentirnos orgullosos como país”, finalizó.