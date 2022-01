Kurt, el chico raro del pop mexicano, alista nuevo disco

Tras reconocer que es el chico raro que hace música, Kurt reflexiona sobre lo que ha sido trabajar en su más reciente disco, La vida, los últimos dos años.

Es apenas el segundo disco que lanza. Un material que funciona como una secuela de En medio de este ruido, de 2019. “El primer disco habla mucho de una etapa de mi vida muy larga, como de los 15 a los 26 años, que fue cuando me vine a vivir a la Ciudad de México. Y este nuevo habla del resto, de una etapa más madura”.

El título no es fortuito. La vida de Kurt está condensada en 12 canciones que hablan del amor, del desamor, del dolor, las decepciones, de la familia, pero sobre todo de lo que significa estar vivo después de una etapa tan dura y desapegada socialmente a causa de la pandemia.

“Aquí mostré las heridas en las canciones de dolor, es un disco muy transparente, difícil de enfrentar en algunos aspectos, pero a la vez es muy bonito. La recompensa después de toda esta etapa es poder compartirlo con todos”, afirma.

Los dos años de producción de este material, fueron su proceso de sanación, asegura el cantante. “De enfrentar emociones, las canciones se vuelven un espejo mío en un momento que no era el mejor. Pero se trató de descubrir que no siempre estoy bien”.

Desde su lanzamiento como cantante en 2016, Kurt ha ido formando una carrera a partir de canciones melódicamente sencillas, pero con un profundo trasfondo emocional lo que le valió una nominación al Latin Grammy en el 2020 como Mejor Nuevo Artista.

“Creo que es muy fácil hacer las cosas simples. Y muchas cosas del pop suelen ser así. Pero eso no le resta a la calidad y es algo que siempre he buscado en mi música. En la canción La vida tuve oportunidad de sumar una orquesta completa que se grabó en Budapest. Eso le dio un enfoque distinto a cómo abordar las canciones, cómo percibirlas, desde dónde las construyo, con las herramientas que tengo ahora”.

Kurt ha apostado por seguir su instinto por encima de las tendencias. Y en una industria que semanalmente se satura de canciones nuevas de cientos de artistas, el originario de Culiacán prefiere apostar por un álbum completo que condense las emociones y experiencias que lo han formado en este tiempo.

“Me toca ser ese wey que capaz no está jugando la mejor carta a nivel oportunidad económica, pero yo no siento que la música sea eso. Yo no puedo hacer y sacar canciones cada viernes, ni darle el mismo lugar que le doy a un disco que trabajé por un largo tiempo. Porque no le habría puesto el mismo cariño, sentiría que me vendería. Y no es que me haga el intenso, es que quizá es una habilidad que yo no tengo”.

La vida es el inicio de una nueva etapa como cantante de Kurt. En este disco se alió de otros grandes de la música como Leonel García, con quien grabó Sobreviviendo; Willy Rodríguez en Nadie nos entiende; Jesús Adrián Romero en la canción Como nadie más y Carin León en No te olvido, que es uno de los sencillos del disco.