La Academia se pone nostálgica: ex alumnos visitan la casa antes de la nueva edición

La casa de La Academia se llenó de nostalgia con la visita de algunos integrantes de la primera generación de concursantes antes de arrancar una nueva edición.

Myriam Montemayor, Raúl Sandoval, Laura Caro, Wendolee y Alejandro Daniel volvieron a la casa que los vio nacer, las instalaciones donde ahora nuevos jóvenes comenzarán a escribir su historia.

En un recorrido por las habitaciones y los salones de clase, los exacadémicos no pudieron evitar las lágrimas, las sonrisas, por todos los buenos y malos momentos que pasaron.

Ex alumnos recuerdan al maesto Willy en su visita a La Academia

La que en todo momento se mostró melancólica fue Laura, quien lloró al recordar al profesor Leobardo Guillermo Gutiérrez, mejor conocido como “Willy”, quien falleció en 2022, a los 77 años de edad.

“Se nos fue de una manera repentina y creo que perder a un miembro tan importante de la primera generación de La Academia es un dolor que no se va a ir porque se siente la energía de su presencia”, dijo Caro.

“Todos nos sentíamos aconsejados, lo sentíamos como un papá al maestro Willy, por la manera tan paternal que nos hablaba, era muy especial”, agregó Sandoval.

Los momentos en La Academia marcaron la vida de los ex alumnos

En la charla, misma que estuvo liderada por Héctor Martínez, actual director de “La Academia”, se recordaron los momentos divertidos que vivieron todos los cantantes, así como los amoríos que entablaron. Uno de los más curiosos fue el amor que le tuvo la maestra Georgina Tábora a Raúl, quien dijo que, hace 22 años, desconocía de las intenciones de la profesora.

“Una insinuación y te vas del proyecto”, le advirtió Martínez a la educadora, en ese entonces.

Alejandro Daniel recordó los momentos complicados que vivió luego de sufrir un accidente vehicular, pero a lo que le dedicaron más tiempo fue a la historia de Caro, que aseguró que le costó mucho trabajo posicionarse dentro del gusto del público luego de un “error” que cometió durante el reality.

En el programa se presentó un video de cuando la entonces joven cantante se metió al cuarto de los chicos y durmió con Víctor García, además de recibir el regaño por parte de los profesores, también fue víctima del rechazo de los fans.

“Me ha tomado 23 años que la gente me tome en serio”, dijo Laura.

“Me costó la permanencia en La Academia, me costó que la gente me tomara en serio como cantante porque se convirtió en algo más grande. Me enamoré en su momento, no lo voy a negar. A lo mejor (Víctor sólo la utilizó), puede ser”, comentó entre lágrimas.

Myriam marcó la primera genración de La Academia con su camarita

Y, en ese encuentro no podía faltar acordarse de la gran amiga de Myriam, la camarita que la seguía a todos lados.

“Recorrer esta casa es muy emotivo, todas las emociones que tuvimos arriba del escenario, todo lo que vivimos con mis compañeros, con nuestros maestros, con el maestro Willy, en paz descanse, siempre vamos a llevarnos un gran aprendizaje en nuestra mente y corazón, siempre”, enfatizó la ganadora de la primera generación del reality.

Previo a estos momentos, el programa, como parte de una estrategia para atraer nuevos públicos, invitó a 18 influencers a vivir, por un día, el sueño de formar parte de La Academia.

Aaron Mercury, Camila Sánchez, Andrea Mextli, Luis Chaparro, Valentina Batta y Frank Mercury fueron algunos de los seleccionados que asistieron este fin de semana a las instalaciones donde se llevará a cabo el programa.

Además de hacer videos para redes sociales, dinámicas, juegos y entrevistas, los influencers también cantaron el himno del programa, con el apoyo del músico Menny Carrasco.

La Academia arranca este domingo 21 de julio, a las 20:00 horas por Azteca Uno, con la conducción de Jaime Camil y los jueces: Lola Cortés, Arturo López Gavito, Espinoza Paz y Chiquis Rivera.