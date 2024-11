La actriz mexicana Luisa Huertas gana el Colón de Plata en Huelva por “No nos moverán”

Huelva.- La actriz mexicana Luisa Huertas ganó el Colón de Plata de la 50ª edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano a la Mejor Interpretación por la película “No nos moverán”, ópera prima del cineasta mexicano Pierre Saint Martin Castellanos.

La Casa Colón de la ciudad andaluza acogió la gala de entrega de premios de sus bodas de oro en la que la película brasileña “Retrato de um certo Oriente”, de Marcelo Gomes, se alzó con el Colón de Oro.

El jurado integrado por la cubana Ivonne Cotorruelo, productora y actualmente programadora en los festivales de Cleveland, Miami y Trinidad y Tobago; la periodista Yolanda Flores, directora del programa “De película” y el periodista, guionista, realizador, crítico y escritor Javier Angulo decidieron otorgar el galardón a la actriz mexicana “por ser ella quien sostiene todo el peso de la historia con emoción contenida, llevando al espectador el dolor de la venganza y engrandeciendo la película, a la vez que reparte de manera generosa los diferentes matices que componen una galería de personajes muy singulares”.

El cineasta mexicano Pierre Saint Martin Castellanos recogió el galardón en nombre de Luisa Huertas, quien recientemente recibió la Medalla Xavier Villaurruti en la 44 Muestra Nacional de Teatro (MNT) en La Paz, Baja California Sur y agradeció al festival por haber seleccionado la película, pero sobre todo al jurado por darse cuenta del poder que tiene Luisa.

Una actriz que no ha recibido el valor que puede demostrar en papeles protagónicos y que nos ha regalado con mucho corazón y con mucha efervescencia una de sus mejores interpretaciones, que augura muchas más

expresó.

En la cinta interpreta a Socorro, una abogada que se empeña en identificar a los soldados que mataron a su hermano en 1968, durante la masacre de Tlatelolco.

Añadió que Luisa defiende siempre el papel de las mujeres, pero para él es especial el de “No nos moverán” porque está basado en su madre y por ello dedica el premio a todas las mujeres.

El papel de Socorro está inspirado en la madre del cineasta mexicano Pierre Saint Martin Castellanos. Foto: Cortesía Festival de Cine de Huelva

Premiados con en el Festival de Huelva

Asimismo, el jurado otorgó el Colón de Plata Premio Especial del Jurado a la película “Manas” (Brasil, Portugal, 2024), de Marianna Brennand al considerar que la cinta “es un grito frente al silencio y la complicidad en una lejana sociedad poco conocida, que nos adentra en una temática universal y de triste actualidad, que el cine tiene la oportunidad de contar con todo su realismo”.

El Colón de Plata a la Mejor Dirección fue para Antonella Sudasassi Furniss por “Memorias de un cuerpo que arde”, coproducción de Costa Rica, y España. El jurado se decantó por la directora costarricense “por lograr, a partir de una puesta en escena arriesgada y compleja, articular un relato a través de la mirada de diferentes generaciones de mujeres, poniendo la cámara al servicio de testimonios reales”.

El Colón de Plata a la Mejor Interpretación Masculina fue para el actor dominicano Manuel Raposo, por su trabajo en “La bachata de Biónico” (República Dominicana, 2024), de Yoel Morales. El jurado destacó su trabajo “por hacernos creer un personaje real en un falso documental, con una vitalidad arrolladora, que mezcla toques de locura, ternura y humor en la pantalla”.

El Colón de Plata a la Mejor Interpretación de Reparto fue para Ricardo Teodoro por “Baby”, de Marcelo Caetano (Brasil, Francia, Países Bajos, 2024). En este premio, el jurado destacó su interpretación “por componer un personaje capaz de transmitir sensibilidad, humanidad y hasta ternura en un mundo representado, habitualmente, por la dureza y sordidez”.

El Premio del Público fue para “Manas” (Brasil, Portugal, 2024), de Marianna Brennand, un largometraje que trata sobre el abuso infantil en la Isla de Marajó, con una impresionante potencia para mostrar realidades incómodas y ocultas a través del silencio y la indiferencia.

En la gala de clausura, el actor Jose Coronado, uno de los más queridos y valorados del cine español, recibió el Premio Ciudad de Huelva del certamen. Consagrado como uno de los mejores intérpretes españoles de su generación gracias a trabajos como el realizado en ”No habrá paz para los malvados”, de Enrique Urbizu, ha participado en casi 60 películas, más de una decena de montajes teatrales e innumerables series televisivas de éxito, las últimas de ellas para plataformas como Netflix.

Emocionado, pidió apoyar la cultura “porque es lo que une nuestros continentes y lo que nos hace crecer y disfrutar de nuestro arte y aseguró que “este premio me hace mucha ilusión porque es el reconocimiento de una trayectoria, pero he llegado aquí porque he intentado ser buena persona”.