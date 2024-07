Michelle Rodríguez denuncia discriminación en Phonique Club de la CDMX

Michelle Rodríguez denunció que una de sus amigas fue discriminada en el bar Phonique Club, ubicado en Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México.

De acuerdo con la actriz mexicana, su amiga, que también es parte de su equipo de trabajo, llegó con otras personas al antro de Paseo de las Palmas, pero fue la única que no pudo pasar porque se lo impidieron en la entrada.

"Yo pensé que eso ya no pasaba. No podemos seguir participando en esto y si hay alguien que se encarga de tomar acciones para que esto no pase pues que las tome, porque la discriminación no está chida, si no lo mencionamos, si no lo decimos va a seguir pasando", dijo la comediante.

"Ella no tenía ninguna razón por la cual no fuera ni siquiera recibida en el establecimiento (...) ¿Quiénes somos para decir: tú no? Me parece muy violento, me parece un acto de discriminación fatal...", señaló.

De igual manera, la también cantante aseguró que es un lugar al nunca irá y en el que seguro tampoco la recibirán. Además, aprovechó para mandar un abrazo a quienes han experimentado una situación similar.

Ya me ha pasado, se siente de la chingada, si les ha pasado, lo lamento, los abrazo mucho.

Aunque el establecimiento Phonique Club no ha emitido ningún comentario al respecto, limitó los comentarios en su cuenta de Instagram.

¿Cómo denunciar si soy víctima de discriminación?

La actriz también dijo que ser víctima de discriminación no es motivo de vergüenza ni tiene que ver con lo que es cada persona.

"Actos como este no definen tu valor. Háblalo, busca ayuda. No te avergüences de solo ser. Quien tiene que cambiar no eres tú. Te abrazo fuerte", escribió en su publicación de Instagram en la que arrobó a la Conapred.

La discriminación es un delito y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) es el organismo que se encarga de atender las quejas.

A través de la página de Conapred se puede llenar un formato para presentar una queja en línea en caso de no poder asistir a presentarla en sus oficinas.