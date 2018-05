La actriz Paulina Gaitán protagoniza la serie "Diablo guardián"

Procedente de un matriarcado de abogadas, la actriz Paulina Gaitán mostrará su lado rebelde con su papel protagónico en la serie Diablo guardián, que se estrena este día a través de Amazon Prime.



La actriz recordó que a muy corta edad siempre mostró un carácter fuerte y una gran determinación antes las reglas de su familia, quien por tradición ejercían profesión en las leyes, sin embargo los sueños de una pequeña de 9 años estaba muy alejados de lo que se esperaba de ella, pues en realidad lo que deseaba era convertirse una reconocida actriz.

“Mi abuela le dijo a mi mamá que me dejara hacerlo porque sabían que ‘la niña no iba a triunfar’ ella me apoyó porque no quería que me cortaran las alas antes de saber si era algo que iba a funcionar. Recuerdo que le dijo a mi mamá ‘no va a pasar, la niña lo va a dejar’ y muchos años después funcionó y estamos aquí”, confesó la actriz.

A casi 20 años de su primer acercamiento en el medio del espectáculo, la oportunidad de un protagónico se presentó para Gaitán, cuando el director brasileño José Padilha (Narcos) la conoció y pensó en un personaje especial para ella, fue en ese momento es que Violetta llegó a su vida.

“Violeta vino a desmenuzarme, a replantearme qué es lo que quiero en la vida y quién soy. De pronto ella se pierde y no sabe qué onda y eso nos pasa mucho como seres humanos”, comentó la actriz que compartió el set con los actores Adrián Ladrón (La cuarta compañía, 2016) y Andrés Almeida (Los héroes del norte, 2010).

Diablo guardián es una adaptación de la novela homónima del escritor mexicano Xavier Velasco, quien ganó el premio Alfaguara en 2003 esta obra que a 15 años de su creación continúa con una historia actual en la que se abordan problemáticas sociales como la prostitución, trata de blancas y drogadicción.

La historia se centra en la vida de Violetta, una joven de 15 años decidida a perseguir sus sueños y vivir la vida como ella desea, cueste lo que le cueste. En el camino se encontrará con Nefastófenes (Almeida), quien la llevará a cruzar los límites entre lo bueno y lo malo, perdiéndose en un mundo corrosivo del que solo con la ayuda del publicista Pig (Ladrón), podrá o no salir de él.

La experiencia de participar en la serie aportó un gran significado en la vida tanto personal como profesional de la actriz, pues para ella, su personaje le “enseñó a volver a tener los pies en el piso, a recordarme cuál es mi raíz y de donde vengo y ese tipo de cosas que no pienso volver a soltar en mi vida”.

El proyecto marcó una pauta en la vida de Paulina, quien siempre busca plantearse retos que nutran su trabajo. Asimismo, aplaude las producciones que se están haciendo en la actualidad en donde se le brinda al público contenidos de mayor calidad y versatilidad.

“A partir de qué salieron estas plataformas la envidia desapareció porque el sol sale para todos. Ya todos tenemos oportunidad de trabajar y de hacer personajes increíbles, entonces cuando ese sentimiento se acaba es cuando inicia el compañerismo real”, externó.