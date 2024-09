La alegría de ser un Auténtico Decadente: el retrato de su concierto en la Plaza de Toros

Para sorpresa de sus detractores y beneplácito de sus fans, Los Auténticos Decadentes, como ellos mismos se hacen llamar desde 1986, han llegado con una agradable propuesta que pocas veces se ha visto en el rock latinoamericano.

Se trata de un documental cinematográfico con tono sarcástico e híbrido; a veces show, a veces de falso documental, con insertos como sacados de la Radio Pocajú Internacional. Un filme refrescante hasta donde las capacidades artísticas del colectivo decadente permiten y sin pretensiones, sólo diversión.

En el documental se exhiben casi en su totalidad todos los temas ejecutados en el concierto de la Plaza México, incluyendo 'Como me voy a olvidar', 'Kilómetros' (con Los Caligaris), 'Loco' y 'La Guitarra'

El documental, producido en parte por la cadena de cines Cinemex, retrata el show que la banda ofreció al público chilango el 17 de mayo de 2024 en la Plaza de Toros México.

Con una producción impecable y tomas perfectas que se convierten en instantáneas del momento y de sus seguidores que adoran a la vez el fútbol argentino y las leyendas de la lucha libre mexicana, este documental recuerda en algunos momentos a filmes del mismo género, sobre todo a The Song Remains the Same, de Led Zeppelin; a Rattle and Hum, de U2, y a la sátira italiana de los años 70 Allegro non Troppo, dónde la animación, la ficción y el sarcasmo se funden para dar paso a la parodia (en el caso de Allegro non Troppo a la parodia de Fantasía de Walt Disney; en el propio de los Decadentes, a la de sus casi cuarenta años en el camino).

La cinta está construida alrededor de sus aficionados, los que se manifiestan totalmente volcados a su grupo favorito, ya sea en la ficción o en las selecciones de aquel concierto en la Plaza de Toros.

El trabajo está diseñado para satisfacer a su público y mostrar un lado de los integrantes de la banda que va más allá de lo musical; un trabajo que se sabe fílmico u que nos acerca a los gustos cinéfilos de la banda: las películas de Quentin Tarantino, especialmente Jackie Brown; la Naranja Mecánica de Stanley Kubrick; la explícita ruptura de la cuarta pared como en las películas serie b de Roger Corman; los insertos de promocionales de otras películas inexistentes con nombres rimbombantes que crean la parodia en sí misma de Los Auténticos Decadentes (“¿Qué película te gustaría protagonizar? -Una con El Santo y Los Auténticos Decadentes vs. Los Zombies reguetoneros”, mencionan).

En este trabajo, el grupo no pretende más que alegrar a sus fans / Cortesía

En lo musical, la edición y la técnica de grabación nos permiten escucharlos como los buenos músicos que son en colectivo. Nada improvisados, buenos ejecutantes en sus instrumentos, aunque lineales en el total de su obra.

El exceso del mismo recurso de los últimos 20 años en su trayectoria, o sea, la ya desgastada mezcla de cumbia y rock, de sonidos “latinos” que terminan siendo calcas sobre calcas de la mayoría de las agrupaciones de su estilo.

Es así que en este documental se exhiben casi en su totalidad todos los temas ejecutados en el concierto de la Plaza México, incluyendo sus superéxitos “Como me voy a olvidar”, “Kilómetros” (con Los Caligaris), “Loco”, “La Guitarra”, y un set que definitivamente es la parte más plana y repetitiva de todo el show, de unos cinco cortes que demuestran este punto de la repetición y la calca en su sobreexplotación de “la cumbia”.

Más allá de la complacencia o del aplauso fácil, en Monumental Decadentes se nota la importancia de México y su mercado para la banda. Y en ese contexto se escuchan dos covers de Los Tigres del Norte (“Golpes en el corazón” y “América”); aparece Julieta Venegas cantando con ellos aunque sea en el playback de “No me importa el dinero”, así como las panorámicas de la Ciudad de México que no se han visto con otros grupos en otros documentales fílmicos, como si la Ciudad fuera parte del escenario.

Más allá de la complacencia o del aplauso fácil, en Monumental Decadentes se nota la importancia del mercado mexicano para la banda

También se escuchan de viva voz sus experiencias en nuestro país, hacen una retrospectiva del momento en el que llegaron a Tijuana para tocar con Todos tus Muertos y Tijuana No, en 1995, sin olvidar a sus amigos que han perdido en este tiempo y así llegan al momento más emotivo del showcase con el cover de Todos tus Muertos “Gente que no”.

Monumental Decadentes La Película es una buena opción para ver a los Auténticos fuera de los escenarios pero dentro de ellos.

Los fans agradecerán el esfuerzo de producción; los que no son fans tienen una buena opción para conocerlos cuando ésta llegue al streaming, y los melómanos tienen un nuevo pretexto para visitar las salas en ésta ola que bien podríamos llamar como la “invasión de la música en el cine”, en una época donde se ha vuelto moda y costumbre visitar a nuestros ídolos en la pantalla grande, desde que Taylor Swift “la rompió” el año pasado con este género, y que artistas como Pet Shop Boys, Blur, Paul McCartney y muchos más, están aprovechando en este año 2024, previo al momento en que se sature y sobreexplote.

En esta cinta reafirman sus nexos con artistas mexicanos como Los Tigres del Norte, Julieta Venegas y Tijuana No

Una de las curiosidades del documental y concierto, es ver la evolución del grupo a lo largo de los años. Desde cómo llegaron a México (su principal mercado), en el momento en que Los Fabulosos Cadillacs se convirtieron en superestrellas aquí, a inicios de los 90, a la par en que el incipiente pero mega popular ska mexicano estaba tomando fuerza en el underground en aquel momento, y el two tone y los ritmos jamaiquinos que definitivamente fueron bien apropiados por los argentinos en los años 80, y que en nuestro país se malinterpretaron entre el público, que pensaba que todo aquello era como bailar slam; hasta el momento de su showcase de mayo pasado, en el que vemos por encima de la historia del grupo a un colectivo que encontró su zona de confort en repetirse una y otra vez, para pasar de la escena del ska y el 2 tone, a la de las bandas de bar que se fusilan a sí mismas cada fin de semana.

Al final, Los Auténticos Decadentes dejan un buen sabor de boca, con una cinta que no tiene muchos referentes latinoamericanos, ni en el rock, ni en el pop. Una película que abre las puertas para que otros artistas en nuestro idioma tomen el ejemplo y comiencen a planear sus propias visiones fílmicas, las mismas que pueden salirse del formato tradicional del documental académico y testimonial, y que no necesariamente tengan que ser una película de ficción y aventuras, que en el caso Iberoamericano, han dejado mal parados a todos aquellos que lo han intentado en el pasado.

Lo mejor de todo en este film es que Los Auténticos Decadentes no pretenden nada que no sea alegrar a sus fans; quizá no logren nada que no sea agregar una buena pieza a su curriculum. He ahí su valor artístico y comercial. El valor de entregar a los fans algo más, ya que en el caso de los Decadentes, los fans les han dado todo.