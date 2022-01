La beatlemanía sigue

¿Qué pasó el 16 de enero para la beatlemanía? Pues que en 1957 abría sus puertas, en la ciudad inglesa de Liverpool, The Cavern Club, un pequeño local de techos abovedados que pasaría a la historia de la música porque cuatro jóvenes con flequillo y ganas de comerse el mundo, John, Paul, George y Ringo, debutarían allí.

Los autores de Yesterday, Help, Let it be o All you need is love no tienen una fecha oficial avalada por la Unesco u otro organismo que fije días conmemorativos, pero para los que les añoran alrededor del mundo, el 16 de enero o cualquier otro es un buen día para recordarles.

Foto: EFE

El club

Convertida en lugar de peregrinación, la icónica “Caverna”, en un sótano del número 10 de Mathew street, que fue fundada por un amante del jazz, Alan Styner, que quería emular Le Caveau de la Huchette de París. Vendería el local dos años después, en 1959, sin imaginarse la tontería que hacía.

The Cavern Club, por donde han pasado los Rolling Stones, Queen, Elton John o incluso Adele, se cerró en 1973 por unas obras subterráneas y se reabrió a escasos metros; en 1984 volvió a su ubicación original gracias al futbolista del Liverpool Tommy Smith, y desde 1991, Bill Heckle y Dave Jones, un maestro y un taxista de Liverpool, lo han intentado mantener abierto.

Gossip Rompe mitos sobre Los Beatles

Con la pandemia del coronavirus, lejos quedan los cerca de 800 mil turistas que se acercaban cada año a fotografiarse a la cuna de los Beatles.

Las primeras presentaciones

McCartney (Liverpool, 1942) conoció a Lennon (Liverpool, 1940) el 6 de julio de 1957, cuando John y su banda tocaron en una fiesta parroquial, en la iglesia de San Pedro de Woolton.

Paul se acercó a comentarle que también hacía música y más tarde recomendó a un amigo de la adolescencia, George Harrison (Liverpool, 1943). Ringo Starr (Liverpool, 1940), al que siempre llamarían Ring, se unió el último.

El 7 de agosto de 1957 tuvo lugar la primera actuación de The Quarry Men, el grupo de entonces de Lennon, en The Cavern, según se recuerda en su web, que anuncia variadas actuaciones, así como souvenirs y tours temáticos sobre los Beatles.

Foto: EFE

Al año siguiente, un 24 de enero, McCartney debutaba en el mismo local como miembro de los “Quarry Men”.

En ese grupo tocó como batería hasta 1960 Stuart Sutcliffe, de quien se dice que pudo ser junto a Lennon el ideólogo del nombre Beatles, escogiendo un insecto (beetle, escarabajo) como el grupo The Crickets (los grillos) y cambiando una “e” por la “a” por la generación “beat” de los cincuenta.

El 9 de febrero de 1961, en una sesión de mediodía, se produciría la primera actuación de los Beatles en The Cavern Club con Lennon, McCartney, Harrison, Sutcliffe -dejaría la banda después- y Pete Best a la batería, al que sustituiría luego Ringo.

Ese mismo año, el 9 de noviembre, acudía al local Brian Epstein, cuya familia tenía una tienda de discos cerca, y nada más escucharles se ofreció para representarles, haciéndolo hasta su prematura muerte en 1967.

El fallecimiento de Epstein dejó tocado al grupo ya que había sido con él, con el productor George Martin y con el tema Love me do con lo que comenzaron a hacer historia en 1962.

Los Fabulosos Cuatro o fab four dieron en total 292 conciertos -el último el 3 de agosto de 1963- en The Cavern Club y fue lugar esencial en la carrera del famoso cuarteto.

The Beatles: Get Back

Lennon, asesinado por un perturbado en 1980, y Harrison, fallecido de cáncer en 2001, no han podido ver cómo la beatlemanía pervive e incluso se les estudia en las universidades de Liverpool y de Rochester.

En 2021 volvían a estar muy de actualidad con la emisión del documental The Beatles: Get Back, del oscarizado director Peter Jackson.

Se resumen más de 60 horas inéditas de metraje y 150 horas de audio recogidas para el documental Let It be, estrenado en enero de 1970.

Durante la grabación del álbum Let It be –se llamó provisionalmente Get back –, que empezó el 2 de enero de 1969, se decide seguir con cámaras durante semanas al cuarteto, como en un Big Brother.

“Un, dos, tres, cuatro…” y comienzan a ensayar, pero también discuten, beben tazas de té y bromean, en especial hace payasadas John, casi siempre sentado junto a Yoko Ono.

Foto: EFE

Memorable es la grabación del concierto que dieron en la azotea del estudio de grabación, el 30 de enero de 1969. Fue la primera actuación en directo de los Beatles después de más de dos años y la última como grupo.

Las últimas presentaciones

La separación se produjo en 1970, cuando la relación entre los cuatro integrantes estaba desgastada. Veían sus caminos por separado, a McCartney no le convencía que Allen Klein se convirtiera en representante del grupo; había piques entre él y Lennon por los mejores temas; o molestaba, como han sostenido algunos, la omnipresencia de Yoko Ono.

Los Beatles terminaron de trabajar juntos el 20 de agosto de 1969, tras los retoques al álbum Abbey Road (lanzado el 26 de septiembre), con Geoff Emerick como ingeniero de grabación, a quien se le debe el libro El sonido de Los Beatles.

Gossip John Lennon instigó la ruptura de los Beatles: McCartney

En esas memorias, Emerick asegura que llegó un momento en que nadie quería ser ingeniero del cuarteto, y no duda en recordar “la lengua viperina” de Lennon, lo “suspicaz” que era Harrison, lo “amigable” de Paul o que Ringo era “más bien soso”.

Para Emerick, Sgt. Pepper, publicado el 1 de junio de 1967, fue “el último álbum en el que los cuatro miembros del grupo trabajaron como un equipo”.

Abbey Road fue el último disco que grabaron pero el penúltimo en ser publicado, ya que después apareció Let it be, el 8 de mayo de 1970.

El final de los Beatles parecía ya un hecho, pero fue McCartney quien el 9 de abril de 1970 mandaba un comunicado para promocionar su primer disco en solitario y señalaba que el grupo estaba roto.

La disolución final se produjo cinco años más tarde, el 9 de enero de 1975, tras resolverse varias disputas legales. Pero sus canciones son eternas.