La bioserie sobre José Alfredo busca protagonista

La serie sobre la vida de José Alfredo Jiménez que será producida por Disney, aún se encuentra detenida en su preproducción y en busca de quién será el actor que dé vida al ídolo mexicano. Luis Alfredo Jiménez, nieto del cantautor, aseguró que aún se define si será El Dasa, quien había sido propuesto para el protagónico, que intérprete al compositor de El Rey.

“Ahí está mi tío (José Alfredo Jiménez Gálvez) en el estira y afloja con artistas y todo. Debe tenerlo bien definido para que quien sea haga lo mejor, porque me imagino que debe ser un actor bien preparado, y si no tiene las bases actorales, aunque tenga la imagen o voz, no va a funcionar”, comentó el cantante en entrevista.

El nieto del cantante comentó que incluso algunos miembros de la familia han hecho casting para este proyecto, “porque no puede ser por dedazo”. Incluso él mismo realizó una prueba, pues le gustaría poder doblar la voz de José Alfredo Jiménez: “Hice un casting en video, que fue con el que se hizo el promocional hace cuatro años, puedo hacer e imitar la voz de mi abuelo”, dijo.

Y es que Luis Alfredo Jiménez ha tratado de mantener el legado de su abuelo con algunos conciertos privados en donde interpreta su música. Este sábado, el cantante presentará por primera vez El nieto del Rey, espectáculo que presentará en el Teatro San Benito Abad, en Cuautitlan Izcalli, y donde rendirá homenaje a su abuelo a 46 años de su muerte.

“Vamos a hacer un evento con el Mariachi Monumental de Mi Tierra, del maestro Carlos Fuentes Jr., con 14 elementos, y con invitadas especiales como Myrna Lozano y Nadia, además de la Compañía Mexicana de Danza Folklórica. Es un show completamente musical; vamos a festejar 46 años de que mi abuelo se fue”, explicó el intérprete.

Celebridades Velorio de Camilo Sesto será abierto al público en España

Además de este concierto, Luis Alfredo Jiménez pretende mantener viva la música de José Alfredo con el lanzamiento de un material discográfico que prepara para el próximo año: “Ya tengo grabadas ocho canciones, tanto de mi abuelo como algunas inéditas. En este show voy a presentar una tema que se llama Yo soy José Alfredo, del maestro Pedro Galicia, vamos a grabar el video en Toluca para que esté listo en diciembre o enero”.

Incluso, el cantante planea realizar una gira musical bajo este concepto de El nieto del Rey, donde espera contar con la compañía de Nadia, para realizar algunas presentaciones juntos.