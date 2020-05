¡Aquí llegó tu tiburón! Safaera de Bad Bunny reaparece en Spotify

Las redes sociales reventaron en días pasados luego de que Safaera, una de las canciones más escuchadas del cantante puerto riqueño, Bad Bunny, desapareciera de Spotify sin previo aviso.

El tema estuvo fuera de línea por aproximadamente 24 horas y nadie supo la causa de lo que estaba ocurriendo con el éxito del disco “YHLQMDLG”(Yo Hago Lo Que Me Da La Gana), segundo material de estudio del cantante que se estrenó el 29 de febrero.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Spotify aseguró que la canción no estuvo disponible debido a un tema de derechos de autor, anunciando también el regreso de la canción a la plataforma.

"Fans de Bad Bunny, ya pueden escuchar de nuevo “Safaera” en Spotify. No estuvo disponible temporalmente por una reclamación sobre que un fragmento de la canción no tenía los derechos correspondientes".

En un principio se dieron rumores sobre que Safaera habría desaparecido por contener lenguaje obsceno o pudiera incitar a la violencia; sin embargo, las declaraciones de la empresa descartaron que haya sido este el motivo.

Safaera es una canción que hizo tendencia en Tik Tok, aplicación que se convirtió en una de las más utilizadas en tiempos de pandemia, además de que impuso una marca como el álbum en español que más tiempo lleva entre los diez más vendidos de Billboard 200 de Estados Unidos.

