La carta que Constanza escribió a su mamá Edith González

Constanza Creel escribió una emotiva carta a su madre Edith González, quien falleció el pasado 13 de junio víctima de cáncer, en la que recordó a la actriz como una mujer formidable y entregada a su trabajo.

El hermano de Edith, Víctor Manuel González, quien ahora tiene la tutela de la joven de 14 años, compartió este escrito al programa de televisión Ventaneando, empresa en la que la actriz laboró los últimos años.

En la misiva, la adolescente señaló que la actriz fue una madre excelente, que nunca puso de excusa su trabajo para no serlo.

“Siempre hubo un beso sin importar la hora, al igual nunca tomó ser buena madre como una excusa para no ser una buena en su trabajo. Me acuerdo que siempre me decía algo, como la carta de resginación de un actor es la muerte, y así lo hizo”, expresó.

También destacó que a su madre siempre le gustaron los viajes y fungía como su guía de turista y si algo no sabía preguntaba.

"Me llevó a recorrer todo el mundo": Egipto, Londres, Camboya, Tailandia, Perú, Colombia, entre otros, al igual que la República Mexicana.

"Recuerdo también cómo me enseñaba películas y yo a ella música, cómo nos echamos 3 mil 500 veces ´La Novicia Rebelde´ por ser mi película, como la hice ver el ´Resplandor´ y ´Psicosis´, y que ella era una miedosa”, expresó.

Además, recordó el trabajo de la actriz en la telenovela Doña Bárbara, para la cual Edith González viajó a Colombia.

“Ella fue la mejor Doña Bárbara. Mamá, aunque Doña Bárbara es un personaje muy fuerte, independiente y macho, yo hubiera querido ser la mitad de mujeron que fuiste tú, porque tú a comparación de ella, en vez de enfrentar al mundo con odio. lo venciste con amor”. Con la frase, “Te amo, mamá” concluye la carta.