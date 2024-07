Arath de la Torre no busca limpiar su imagen en La Casa de los Famosos: los haters son fans

Mostrar el Arath de la Torre que pocos conocen es una de las estrategias que aplicará el actor durante su estancia en La Casa de los Famosos México, en su segunda edición.

El artista de 49 años aceptó la invitación para darse un respiro, para dejar de lado los personajes y desnudar su alma y su persona ante la cámara.

“Mi línea es divertirme yo y si me divierto, se va a divertir la gente. Quiero que conozcan quién realmente es Arath porque las cámaras no mienten, estas te desnudan, podrás sostener un personaje dos días, pero el encierro, que ya lo he vivido, te deja al descubierto, entonces estoy muy contento, tranquilo, me siento orgulloso de formar parte porque es un proyecto en el que mucha gente quiere estar y siento que puedo aportar muchas cosas positivas a la casa”, afirmó el actor en entrevista con El Sol de México.

El actor conocido por su trabajo en La Parodia recibió la invitación desde el pasado mes de noviembre. Fue su familia la que lo motivó a adentrarse a este mundo, del cual ya tiene un poco de experiencia gracias a su participación en “Big Brother VIP”, hace 22 años.

“Soy otro Arath, la esencia no cambia, pero soy otro, soy un Arath que no bebe, que tiene una familia, un poco más cauteloso en las cosas que yo hacía, era un poco más irreverente, con Facundo hice una dupla increíble (en ‘Big Brother’) jugaba muchísimo, entonces ya encontraré con quien jugar allá adentro, pero en realidad los tiempos han cambiado”, expresó.

De la Torre no lleva alguna estrategia como tal, sabe que la comedia será un elemento clave para mantenerse dentro, pero su mentalidad es fluir, dejarse sorprender y tomar decisiones en el momento.

El protagonista de “Dr. Cándido Pérez” comentó que para él los haters son los “nuevos fans”. Sabe que al revelarse su participación en el reality no fue tan bien recibida la noticia por algunos internautas, sin embargo, esto ya no le molesta ya que, mientras se mantenga en la boca de la gente, con eso es suficiente.

“No hay publicidad para bien ni para mal, como dijo Oscar Wilde ‘que hablen bien o mal, pero que hablen’. Siempre he pensado: ‘preocúpate por tu conciencia no te preocupes por tu reputación porque la reputación es lo que piensan de ti y la conciencia es lo que tú tienes", expresó.

“Ahora tengo esa filosofía y estoy muy contento de que raspe, que siempre estén pendientes de mí y eso para mí es maravilloso. El éxito raspa y el hate son los nuevos fans”, compartió.

Es más, ser foco de polémicas fue lo que le ayudó a que lo contemplaran para este proyecto, dijo, ya que, de no estar en ocasiones en el ojo del huracán, posiblemente no hubiera tenido esta oportunidad de parte de la productora Rosa María Noguerón. Pero no busca, dijo, limpiar su imagen.

“Cuando se destapó mi entrada me da mucha risa porque ya querían sacarme y está increíble, de verdad lo digo con humildad, agradezco el hecho de que me den esa importancia porque si no fuera así no estaría en La Casa de los Famosos, si yo no fuera una persona controversial o una persona con tantas situaciones que he pasado, que además muchas están descontextualizadas, yo no estaría aquí.

“Quieren gente atractiva, no quieren muebles. Mi fuerte evidentemente es la comedia, la interpretación, porque cuando hice ‘Big Brother’ y salí, de inmediato me dieron ‘La Parodia’, hubo mucha ganancia, así que para ahorita ya tengo estudiados algunos personajes por ahí, pero yo quiero jugar”, dijo.

Durante la competencia, su símbolo será el “puñito”, dijo, ya que éste representa fortaleza y siempre una vista hacia adelante.

Mario Bezares, Briggitte Bozzo, Shanik Berman y Agustín Fernández son los primeros famosos confirmados para este reality, mismo que comenzará el próximo 21 de julio, a las 20:30 horas, por Las Estrellas, bajo la conducción de Galilea Montijo.