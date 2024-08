Mar y Tierra se atacan con votos; cinco habitantes quedan nominados

En la cuarta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México, que se celebrará el próximo domingo, estarán en riesgo de ser eliminados Mario Bezares, Arath de la Torre y Briggitte Bozzo del Cuarto Mar, además de Mariana Echeverría y Gomita del Cuarto Tierra.

Después de ser sancionados en la última gala de nominación por ponerse de acuerdo sobre cómo votar, los doce habitantes restantes de la casa pasaron una vez más al confesionario para externar a La Jefa sus nominaciones y comentarios.

Te puede interesar: Voladores de Papantla: la polémica de Arath que recordaron en La Casa de los Famosos

Aunque esta vez tuvieron una estrategia más cautelosa, las intenciones de perjudicarse entre ambos cuartos fueron evidentes. Luego de darse a conocer los cinco miembros del programa que quedaron nominados, las votaciones quedaron abiertas, con el fin de que la audiencia comience a registrar sus votos y así poder salvar a sus favoritos.

#AdriánMarcelo entra al confesionario y nomina así... 👀🫢#LaCasaDeLosFamososMx, de lunes a viernes 10:00 p.m. por #El5, domingos, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #VIX 📺📱 pic.twitter.com/Yp2pKWa8M5 — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 15, 2024

¿Cuáles fueron los votos del Cuarto Mar y Cuarto Tierra?

Los integrantes del Cuarto Tierra comenzaron en el confesionario por Ricardo Peralta, quien dio dos puntos a Arath de la Torre y uno a Mario Bezares, en sus razones señaló que Arath “tiene muchos comentarios que sí lastiman y él no se da cuenta”.

Gomita dio dos puntos a Gala Montes y uno a Briggitte Bozzo. “Me ha encarado, de repente me trata bien y de repente me ataca con un comentario. En el juego no quiero que estén ellas”, mencionó. Por su parte, Agustín Fernández dio dos puntos a Briggitte y otro a Mario, por estrategia, comentó.

Adrián Marcelo, uno de los participantes más desaprobados por el público, decidió nominar con dos puntos a Briggitte, para que no pasara su cumpleaños en la casa y uno más a Gala, a quien consideró “la rival más fuerte del Cuarto Mar”. En cuanto a Sian Chiong, quien ganó la inmunidad esta semana, dio dos puntos a Mario “por obvias razones” y uno a Arath.

Sabine Moussier dio dos puntos a Mario y uno a Arath. “No quiero nominar a ninguna mujer”, dijo la actriz. Mariana Echeverría repitió su nominación anterior, dijo, dando dos puntos a Mario y otro a Briggitte.

Respecto a los integrantes del Cuarto Mar, Briggitte Bozzo fue la primera en entrar al confesionario, donde otorgó dos puntos a Mariana y uno a Gomita. “Aunque me he llevado mejor con ella, no me gusta que sea mandona”, mencionó sobre Mariana.

La elección de Karime Pindter fue Gomita con dos puntos y Mariana con uno. “Me ha decepcionado y me parece falsa”, dijo sobre Gomita.

Mario Bezares mantuvo la hostilidad con Ricardo Peralta, dándole dos puntos, además de otro a Mariana. “Ya me agarro de cliente y trae algo en contra mía”, dijo sobre él.

Arath de la Torre dio dos a Mariana y otro a Ricardo. “Mariana está tratando muy mal a la gente, quiere manipular”, dijo. Gala Montes señaló a Gomita diciendo en el confesionario que es “tramposa y mala amiga”, y su punto restante lo puso en la cuenta de Agustín.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

¿Cómo salvar a los nominados?

Para salvar a alguno de los cinco nominados, el público puede dejar su voto en el sitio web de La Casa de los Famosos, que permite dar un voto a cada usuario, o bien diez a los suscriptores de Vix+.