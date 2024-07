Paola Durante es la primera eliminada de La Casa de los Famosos

En la primera gala de eliminación de La Casa de los Famosos México, Paola Durante fue la primera participante que quedó fuera del reality, después de acumular la menor cantidad de votos por parte de la audiencia.

“La gente no me alcanzó a conocer, fui la última, todos ya habían hablado con su público. Me vieron un poquito miedosa, me costó mucho trabajo, me removió muchas cosas”, dijo la eliminada sobre cómo le afectó ser la participante sorpresa, siendo anunciada al final de la primera emisión del programa.

“Estaba muy tranquila antes de entrar, pero creo que estar en esa cama esperando, el ver a Mario después de tanto tiempo… él ha sido más fuerte que yo. Pensé que estaba lista pero La Casa de los Famosos me enseña que sí soy muy fuerte, pero que todavía tengo que seguir trabajando mucho. Me enseñó que me amo y que soy muy valiente”, añadió desde el foro.

Desde el miércoles, la eliminada estuvo nominada junto a Mario Bezares, Shanik Berman, Briggitte Bozzo y Agustín Fernández, quien no tuvo que estar involucrado en la decisión final debido a que fue salvado por Gala Montes, la noche del viernes.

Ya expulsada, Galilea Montijo, conductora del programa, le permitió hacer un enlace con sus excompañeros, a quienes dedicó unas palabras de despedida: “Quiero agradecerles por su cariño, todos notaron que me costó mucho trabajo, pero me los llevo en el corazón”, mencionó entre lágrimas.

“Siento que no me hayan podido conocer un poco más, pero la Paola que conocieron en los últimos días soy yo, esta mujer que ya no tiene odio y que sabe amar. Este es un gran proyecto que no se está acabando, sino que apenas está empezando”, continuó.

Desde el inicio de la transmisión, familiares de los nominados se presentaron en el foro, entre ellos Brenda Bezares, esposa de Mario Bezares; Jorge Berman, esposo de Shanik; Stephany, hija de Paola Durante, y Ligia Elena Arcila, madre de Briggitte Bozzo.

De esta manera, al abandonar la casa y llegar al foro, Paola Durante se encontró con su hija, a quien abrazó con cariño. “Estoy muy orgullosa de ti”, le dijo Stephany.

Antes de que se diera a conocer a la expulsada, el primero en salvarse fue Mario Bezares, quien regresó a la casa bailando el "Gallinazo". Después, Shanik Berman; seguida de Briggitte, quien comenzó a llorar de la emoción de poder continuar en el programa.

La tensión del posicionamiento

La tensión en La Casa de los Famosos se hizo presente desde temprano en la gala, cuando se suscitó el primer posicionamiento de la temporada, en el que cada uno de los habitantes dijo cara a cara a los nominados quién deseaban que saliera.

Frente a Paola Durante se posicionaron Agustín Fernández, Mariana Echeverría, Karime Pindter y Adrián Marcelo. “Creo que las emociones que has demostrado son de vibración baja”, le mencionó el comediante. “Estuviste un poquito tímida los primeros días. No pudimos hablar mucho”, le dijo Agustín.

Gomita fue la única que señaló a Briggitte Bozzo. “Espero que tomes mejores decisiones, tenemos una situación similar. Si te vas espero que sea lo mejor para ti.”, le dijo.

En cuanto a Mario Bezares, Ricardo Peralta fue el primero que se le enfrentó. “No está pasando el clic, no me río de las cosas que haces, no me gustan las cosas que pones de estrés en la casa”, le diji. Sian y Arath de la Torre compartieron su decisión.



Finalmente, con Shanik estuvieron Potro, quien le aseguró: “me hiciste sentir muy incómodo. Podría ser hasta peligroso tenerte de enemiga”. Sabine Moussier y Gala Montes también estuvieron en su contra.

Con 14 participantes, el público podrá seguir de cerca la actividad del reality e lunes a viernes por el Canal 5 y Vix+ a las 22:00 horas, o bien a través de la transmisión 24/7 por medio de Vix+.