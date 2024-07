La Casa de los Famosos tiene a sus primeros nominados de la segunda temporada

Después de los primeros días de convivencia entre los 15 participantes de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, esta noche llegó la primera ronda de nominaciones.

Cada uno ellos entró al confesionario para encontrarse con La Jefa, a quien le mencionaron a sus nominados, así como las razones por las que los escogieron. Al finalizar la noche, Paola Durante, Shanik Berman, Briggitte Bozzo, Agustín Fernández y Mario Bezares fueron los miembros que más puntos acumularon, por lo que quedaron en riesgo de abandonar el programa.

¿Quién nominó a quién?

La primera habitante en pasar al confesionario fue Gomita, quien dio dos puntos a Briggitte Bozzo y uno más a Sian Chiong. “No me gustan las incomodidades de las situaciones que está sintiendo Briggitte. Siento que se gustan, a mí las parejitas no me agradan tanto y menos si las veo tan confundidas”, dijo.

Después de ella, fue Paola Durante la que pasó a encontrarse con La Jefa, en un encuentro en el que nominó con dos puntos a Mariana Echeverría y uno más a Agustín Fernández. “He tratado de acercarme a ella y no he podido hacer convivencia”, mencionó sobre sus dos puntos destinados a la conductora de televisión.

Ricardo Peralta dio dos votos a Mario Bezares y uno a Shanik Berman. “No he podido conectar con él”, dijo sobre el conductor, mientras que de la reportera expresó “no me parecen asertivos sus comentarios en muchas de las ocasiones y a mí eso me pone muy nervioso”.

Más tarde, Mariana Echeverria repartió dos puntos a Paola Durante. “Le costó mucho integrarse con nosotros, la vi sufriendo mucho”. El punto restante lo destinó a Briggitte “por cuestión de estrategia”.

Otros integrantes que comentaron la falta de integración de Paola Durante fueron la actriz Gala Montes, quien asignó un punto a la ex edecán. “Si pasa el tiempo podría adaptarse, pero a alguien tenemos que nominar”, dijo. Además dio dos puntos a Mario Bezares. “Es con la que menos conecté y hablé”, mencionó Agustín sobre Durante.

Por su parte, Mario Bezares nominó a con dos puntos a Shanik Berman y con uno más a Agustín Fernández. “No estoy empatando con ella. No tengo nada contra ellos, es una nominación de primera semana. Estoy tratando de buscar esa empatía con todos los demás”, dijo.

Sabine Moussier, quien estuvo descartada de ser nominada, dio dos puntos a Shanik Berman y uno extra a Paola Durante.

Arath de la Torre repartió un voto a Gomita y dos a Agustín Fernández. “No ha podido hacer mucho por la casa, no tiene un mérito especial el hecho de que esté aquí”, dijo. Briggitte Bozzo dio dos puntos para Mario Bezares y uno a Shanik Berman.

Sian Chiong también tomó en cuenta a Agustín Fernández y a Mariana Echeverria, con dos puntos y uno respectivamente.

Los siguientes en pasar al confesionario fueron los antiguos miembros de Acapulco Shore, Potro y Karime. Luis Caballero asignó dos puntos a Shanik y uno a Paola; mientras que Karime Pindter dio dos a Sian y uno a Briggitte.

Adrián Marcelo, fiel a su humor negro, dio razón de dar dos puntos a Paola Durante expresando que “un encierro está bien pero dos ya no tanto”, y después entregó otro a Briggitte.

Finalmente, la reportera de espectáculos Shanik Berman mantuvo su decisión de no nominar a mujeres, dando dos puntos a Potro y uno más a Adrián Marcelo.

¿Cómo salvar a un nominado?



En cuanto terminaron las visitas al confesionario, el sitio web comenzó a recibir los votos del público, que tiene la oportunidad de apoyar a su participante favorito y así alejarlo de la posibilidad de que quede eliminado.

La página web permite votar en una ocasión a cada visitante, mientras que 10 veces a los suscriptores de Vix. El primer eliminado del reality se dará a conocer en la emisión del domingo, que comenzará a las 20:30 por Las Estrellas.