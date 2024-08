Se le acabó la “suerte” a Shanik en La Casa de los Famosos

Shanik Berman continuará entrevistando y sacando información, pero ahora fuera de La Casa de los Famosos México, ya que la participante fue la segunda eliminada del reality.

En la segunda semana del programa, la periodista no fue muy favorecida por el público, por lo que, al no recibir los suficientes votos, tuvo que abandonar dicho recinto en donde vivió risas, lágrimas y ofreció mucho contenido.

“Yo soy el problema”, dijo la periodista entre lágrimas en el foro de televisión tras salir de la casa.

La conductora del programa Shanik en Fórmula no tuvo palabras para expresar la razón por la que fue eliminada, sin embargo, sí mandó un mensaje fuerte y claro a los concursantes que aún están en la contienda.

“Ahora que ya no pertenezco a nada siempre quise pertenecer a Tierra, la suerte no me favoreció. Mariana van contra ti y también contra ti Adrián. A quien no voy a extrañar nada es a Mario, eres un hipócrita y te odio”, enfatizó Shanik, tras limpiarse un poco las lágrimas y previo a abrazar a su esposo Jorge.

Antes de irse #ShanikBerman se conectó a mi casa por última vez... ¡Y lo que les dijo a mis habitantes los dejó fríos! 😱💥🤯#LaCasaDeLosFamososMx, de lunes a viernes 10:00 p.m. por #El5, domingos, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #VIX 📺📱 pic.twitter.com/rw366Muraz — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 5, 2024

En sólo dos semanas, Shanik pasó de ser la más querida por el público y haber sido salvada en la primera gala debido a su contenido, chistes y comportamientos, a ser la más odiada en sólo unos días por “traicionar”, según fans del programa, a su propio equipo.

Shanik, Gala, Arath y Karime fueron los cuatro nominados de esta semana. Karime y Arath fueron los primeros en ser salvados y volver a la casa, mientras que Shanik y Gala tuvieron que entrar a la ruleta.

A pesar de que durante el posicionamiento Agustín le dio un beso en la boca a Gala y todo parecía indicar que entre ambos iba a surgir un romance luego de que el influencer “rechazó” a Gomita, cuando la actriz de 24 años volvió a la casa, los primeros en correr a abrazarla fueron Briggitte y Sian, sin embargo, el “Agus” ni siquiera se movió y fue el último en darle la bienvenida, sin ningún tipo de afecto extra.

“Cometimos un error y fue el no unirnos como lo hizo Tierra, los que regresen vamos con todo contra Tierra, ahora estamos más unidos que nunca”, dijo Gala.

Fueron más de 10 millones de votos los que se recibieron este domingo, indicó la conductora Galilea Montijo.

Arath De la Torre, quien minutos antes de darle la noticia de su regreso, aseguró que ya “aprendió la lección” y su estrategia ahora será asumir la posición de líder del cuarto Mar y unificar a todos sus integrantes.

“Soy alguien que, sin nada de soberbia, soy buen estratega y podré llevar ese mando de líder, he recibido trancazos, esta vez fui golpeado muy fuerte, pero estoy dispuesto a llevar eso, vengo de familia de generales y militares, sé lo que es orden y disciplina, puedo llevar ese cargo sin duda, llevar a Mar a buen camino”, sostuvo el comediante.

La más emocionada de los habitantes fue Briggitte, quien gritó en todo momento e incluso corrió a abrazar al comediante de La Parodia.

Por otro lado, en el regreso de Karime, ella misma fue la más emocionada, gritó y abrazó a todos sus compañeros, pero la cara de Potro no reflejó una gran felicidad, incluso ni porque le dio un abrazo en la bienvenida.

Aún quedan 13 integrantes en la casa por lo que la competencia continúa