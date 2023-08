Andrea Legarreta tunde al Team Infierno por acuerdo para dividir el premio de Wendy

La conductora Andrea Legarreta aprovechó la última transmisión de su programa matutino para decirle a dos ex concursantes de La Casa de los Famosos México que no le quiten el dinero del premio a la ganadora Wendy Guevara.

Después de 71 días, LCFM terminó su transmisión y la influencer Wendy Guevara fue la concursante que logró llevarse los 4 millones de pesos del show. Sin embargo, antes de conocer este resultado, en un clip que circula en TikTok, se puede ver que los cinco finalistas hacen un pacto para repartir el premio, sin importar quien se lo llevara.

Y aunque Wendy dijo que usaría el dinero del premio para ayudar a su familia, fuera del reality show, no se tiene certeza de qué hará realmente la influencer.

Andrea Legarreta dice que no le quiten el dinero a Wendy

Ahora que los cinco concursantes se van a presentar en algunos programas de Televisa para hablar de su experiencia en el reality, entre otras cosas, se volvió tendencia un breve fragmento del programa Hoy en el que Andrea Legarreta dice que no le quiten el dinero a Wendy.

En la última transmisión del programa, estuvieron presentes cinco de los seis integrantes del team infierno: Emilio Osorio, Sergio Mayer, Nicola Porcella, Alfonso ´Poncho´ de Nigris, y Wendy Guevara.

Así que, luego de que el famoso regiomontano ´Poncho de Nigris´ dijera que su plan es “seguir haciendo dinero”, la conductora Andrea Legarreta le respondió “y que bueno, así no me le quitan el dinero a mi Wendy”.

Más adelante en el programa, la conductora dijo que no fueran "aprovechados" y coincidió con sus compañeros del matutino al decir que el premio era solo de Wendy pues solo ganó con su carisma.

Que bueno que Andrea Legarreta les dijo que no le quitaran el dinero a Wendy. Y no Poncho, no se malinterpretaron las cosas. Vieron que a la gente no le pareció y se quisieron echar para atrás para que no los atacaran. #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMexico #LCDLFMX

Poncho dice que se malinterpretaron las cosas

El también actor Alfonso de Nigris se defendió y dijo que las cosas se malinterpretaron.

Según explicó ´Poncho´, él habló antes con Wendy y le dijo “a mí no me des dinero. Porque yo sentí que la gente lo pudo haber tomado mal desde adentro y ahora que salí, pues sí.”

Y agregó, “pero ella se lo ganó bien y es su dinero.”

Lo dicho por De Nigris fue confirmado por la influencer: “Y tú -Poncho- me hablaste el domingo en la mañana y me dijiste que si yo ganaba, tu estabas seguro que yo iba a ganar, y me dijiste ´yo no quiero que me des dinero´”.

Luego de este programa probablemente quede aclarado qué pasara con el dinero para quienes querían saber si seguía en pie repartir los cuatro millones de pesos o no.