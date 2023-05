La Casa de los Famosos: Lucía Méndez se integrará al reality show

La actríz y cantante Lucía Méndez se integra a una nueva residencia y formará parte de La Casa de los Famosos México, reality que estrenará el 4 de junio a las 20:30 horas por Las Estrellas.

Sin embargo, la intérprete de "Corazón de piedra" no va como participante sino como jurado, es decir, que únicamente estará pocos días dentro del proyecto para dar su opinión sobre el comportamiento de los concursantes, que hasta el momento destacan Raquel Bigorra, Emilio Osorio, Paul Stanley y Wendy Guevara.

“Estaré del 11 al 17 (de junio) en La Casa de los Famosos voy a estar solo unos días porque después tengo compromisos con el disco, también estoy preparando mi nuevo espectáculo que se llama Por Amor a México. Me moriría de miedo (si fuera concursante) mi participación será analizar, ver y ser muy realista”, afirmó la cantante en conferencia de prensa.

“Por ahora no tengo favoritos, yo creo que todos son favoritos, cada quien mostrará su manera de ser. Yo, por mi parte no entraría a un concurso así porque hay que tener mucho valor para estar en ese concepto, además de que no me gusta el encierro, estando ahí me asfixio”, agregó.

La actriz únicamente confirmó pocos días ya que tiene compromisos laborales para seguir promocionando su nuevo álbum discográfico titulado Por Amor a México, el cual ya se encuentra disponible en plataformas digitales y, próximamente, en físico.

“A Alejandro Jaen, quien es el productor del EP, le hablé de mis amores como lo hice con Camilo Sesto en algún momento (para su sexto disco). Me tomé tres o cuatro tequilas, me acordé de mi mamá, de mi papá, me puse a llorar porque recordé mi primer amor que fue un judío y también mi relación con Pedro (Torres, padre de su hijo)”, expresó.

Su siguiente disco consta de seis temas: “Si me vas a olvidar”, “Sigue soñando” y “Todo pasará”, “Fallaste corazón”, “Sabor a nada”, a dueto con la cantante Dulce y “El Anillo”.

“Amo a México; este es un disco ranchero, con el que vuelvo al mariachi, que fue el género con el que empecé. Me siento muy grata de que haya tenido una reacción tan linda por parte del público, ellos saben cuando hiciste bien tu tarea, cuando no grabaste cualquier canción, ni con cualquier productor, que sabe que has tenido un acierto”, dijo.

De hecho, es “El anillo” con el que más se identifica la artista de 68 años de edad, esto debido a que es un fiel retrato a una de sus historias amorosas del pasado.

“Me pasó algo así en mi vida, me casé y después me fue muy mal, descubrí una infidelidad, me dolió mucho y regresé el anillo porque ya no quise saber nada, ni hasta que platiqué todo esto a Alejandro y fue cuando compuso esta canción”, sostuvo.

Lucía Méndez aseguró que ha vivido amor y desamor a lo largo de su vida, que aún no encuentra a su hombre ideal, sin embargo, no se cierra a que en algún momento pueda encontrarlo.

“Busco un hombre que esté realizado, que tenga buen sentido del humor, que sea alivianado, que no actúe como súper macho men, que me apoye, me quiera y tenga lindos dientes”, aseguró.

Aceptaría incluso, tener una relación con un hombre menor, pero sólo algunos años ya que ella considera que puede congeniar ya que comparte un alma joven. No descarta buscarlo por medio de aplicaciones de ligue o plataformas virtuales, aunque sí se negaría a contraer matrimonio nuevamente.